Siena-Piacenza dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Il Piacenza, capolista del Girone A di Serie C, gioca in casa del Siena dove cerca la vittoria per la promozione diretta in Serie B.

Big-match di Serie C all'Artemio Franchi dove il Siena ospita la capolista Piacenza per l’ultima giornata del Girone A.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In caso di vittoria il Piacenza sarebbe promosso direttamente in Serie B, mentre un pareggio potrebbe non bastare perché in caso di arrivo a pari punti la Virtus Entella è in vantaggio negli scontri diretti per la differenza reti.

Il Piacenza è reduce da sei vittorie consecutive, l'ultimo pareggio risale addirittura al 23 marzo quando è stato fermato sull'1-1 ad Arezzo.

Il Siena, attualmente settimo e già qualificato ai playoff, ha invece raccolto solo 4 punti nelle ultime tre partite. Su questa pagina troverete tutte le notizie sulle formazioni e su come seguire Siena-Piacenza in tv e streaming .

SIENA-PIACENZA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Robur Siena-Piacenza DATA 4 maggio 2019, 16.30 DOVE Stadio Artemio Franchi, Siena ARBITRO Giacompo Camplone TV - STREAMING Eleven Sports

ORARIO SIENA-PIACENZA

Siena-Piacenza si gioca sabato 4 maggio 2019 alle ore 16.30. La gara è in programma all'Artemio Franchi di Siena.

Non è prevista nessuna programmazione via satellite o digitale terrestre per Siena-Piacenza. La partita sarà quindi visibile solo in .

Sarà possibile vedere Siena-Piacenza in diretta streaming su Eleven Sports, il portale che trasmesse in esclusiva tutte le partite di Serie C. Il match sarà visibile gratuitamente per gli abbonati a uno dei pacchetti, oppure può essere acquistato come singolo evento. Il servizio è disponibile su pc tramite il sito e su tablet e smartphone scaricando la app. Non è garantito invece il funzionamento su smart tv e console.

SIENA (4-3-1-2): Contini; Romagnoli, D'Ambrosio, Rossi, Imperiale; Vassallo, Arrigoni, Gerli; Guberti; Cianci, Gliozzi

PIACENZA (4-3-1-2): Fumagalli; Di Molfetta, Pergreffi, Bertoncini, Barlocco; Della Latta, Porcari, Corradi; Nicco; Sestu, Ferrari