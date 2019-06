La Serie C perde Siracusa ed Albissola: non si iscriveranno al campionato

Il Siracusa e l’Albissola non si iscriveranno al campionato di C. Mancanza di fondi per i siciliani, i liguri invece non hanno uno stadio.

Si sono piazzate rispettivamente al diciassettesimo e al sedicesimo posto nei Gruppi A e C dell’ultimo campionato di Serie C, ma nonostante la salvezza ottenuta sul campo nella prossima stagione non saranno tra le squadre che prenderanno parte al torneo.

Siracusa ed Albissola non si iscriveranno al prossimo campionato. Per quanto riguarda la società siciliana, negli ultimi giorni erano circolate voci relative al possibile supporto di alcuni imprenditori che avrebbero aiutato il club a trovare i fondi per ripartire, in realtà però ogni opzione è naufragata nelle ultime ore.

A confermare la mancata partecipazione degli Aretusei al prossimo campionato è stato l’amministratore delegato Nicola Santangelo.

“Il Siracusa non si iscriverà al prossimo campionato di Lega Pro. Nei giorni scorsi ci sono state varie interlocuzioni con diversi soggetti che non hanno portato a nulla di concreto. La società aveva bisogno di capitali entro il 24 giugno ed è impossibile tener fede a tutti gli impegni in scadenza lunedì. Non ci sono le condizioni per andare avanti. Ringraziamo a chi ha collaborato con questa società, con chi c’è sempre stato allo stadio. Ringraziamo il sindaco di Siracusa, l’amministrazione ed il consiglio comunale che hanno provato a dare fino alla fine una mano per salvare il Siracusa”.

Diverso il discorso per l’Albissola che non potrà prendere parte al prossimo campionato perchè privo di un impianto nel quale disputare le partite casalinghe. Ad annunciarlo è stato il presidente del club, Giampiero Colla, in una conferenza stampa.

“Non abbiamo trovato uno stadio nel quale poter giocare e quindi non possiamo iscriverci al prossimo campionato. Il territorio evidentemente non ci ha compreso, questa è una sconfitta per tutti. Noi abbiamo sempre rispettato le regole e con grandissima amarezza dobbiamo ora chiudere questa avventura. Mi dispiace soprattutto per i tifosi e per coloro che ci hanno sempre supportato”.

L’Albissola, che aveva raggiunto il calcio professionistico nel 2018, nella scorsa stagione aveva giocato le sue partite interne a Chiavari sul campo dell’Entella.