Serie B, playout tra Salernitana e Venezia il 5 e 9 giugno

In Serie B regna il caos. Dopo la decisione della Corte d'Appello di riammettere il Palermo commutando la retrocessione d'ufficio in una penalizzazione di 20 punti, il presidente della Lega cadetta Mauro Balata all'ANSA prova a fare quadrato attorno ai continui ribaltoni e sancisce le date del playout tra e .

Dopo l'ennesimo colpo di scena, come spiega Balata la 'coda' confusionaria della stagione 2018/2019 dovrebbe essersi finalmente conclusa.

La decisione della FIGC ha comportato la disputa dello spareggio salvezza tra Venezia e Salernitana, sul quale Balata prova a fornire certezze stabilendo - su indicazione del presidente della FIGC Gabriele Gravina - che Salernitana-Venezia si giocherà il 5 giugno all'Arechi, con return match il 9 al Penzo.

Gravina, a margine del Consiglio Federale, ha voluto lanciare un chiaro messaggio per evitare che vengano alzati ulteriori polveroni attorno alla Serie B.

"Se qualcuno pensa che rispetto al concetto di diritto debba perpetrare con delle tensioni che portano ad un'altra estate calda come quella del 2018 con me sbaglia partita e impostazione".

"Se i playout non dovessero disputarsi il 5 il 9 giugno ho tutte le possibilità per dare certezze al sistema. Se mi aspetto sorprese? Spero di no, ma mi aspetto di tutto. Ma così come me le aspetto io, se le devono aspettare anche loro le sorprese".