Corte d'appello FIGC: Palermo ancora in B, sarà play-out Venezia-Salernitana

La Corte d'Appello della FIGC ha rivoluzionato la classifica di Serie B: 20 punti di penalità al Palermo, sarà necessario il play-out.

La Corte d'Appello della FIGC, in relazione alla classifica dell'ultimo campionato di Serie B, ha deciso di penalizzare il di 20 punti (ammenda di € 500.000,00).

In questo modo i rosanero, non terminando all'ultimo posto della classifica, non vengono retrocessi in Lega Pro ma restano a far parte della serie cadetta. Una decisione che forse qualcuno non si aspettava, anche perchè poche ore prima è arrivata una sentenza della Cassazione che aveva considerato ancor più gravi gli illeciti commessi dall'ex patron Zamparini.

Una circostanza che comporta la reintroduzione del play-out, che in un primo momento non si sarebbe dovuto giocare. A retrocedere direttamente in Serie C è infatti il , lo spareggio dovrà essere giocato tra e .

Le due squadre si troveranno così obbligate a ricompattarsi ed a giocare, a distanza di settimane dalla fine del campionato, una partita fondamentale per il loro futuro. Nella giornata di giovedì è in programma il consiglio direttivo della Serie B (che dovrà fissare le date dei play-out) ed anche il Consiglio federale.

Questo il dispositivo della sentenza emessa (mancano le motivazioni).

"La C.F.A., preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti relativi ai ricorsi come sopra proposti dalla società US Città di Palermo SpA, dal sig. Giammarva Giovanni, dal Sig. Morosi Anastasio, dal sig. Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto così dispone: - in parziale accoglimento del ricorso come proposto dalla US Città di Palermo SpA ed in parziale riforma della decisione impugnata, così ridetermina la misura sanzionatoria alla stessa inflitta: punti 20 (venti) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/19; ammenda di € 500.000,00 (cinquecentomila); - in parziale accoglimento del ricorso in appello come proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto e in parziale riforma della decisione impugnata, rilevata l’insussistenza della inammissibilità del deferimento dichiarata nei confronti del sig. Zamparini Maurizio, visto l’articolo 37, comma 4 C.G.S., restituisce gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare".

I giochi, ovviamente, non sono ancora finiti. Al termine dell'udienza il legale della Salernitana, in relazione alla richiesta del Foggia avanzata presso il TAR (Tribunale amministrativo) di far giocare comunque i play-out, ha annunciato che se il decreto emesso verrà confermato anche nel merito all'udienza del prossimo 11 giugno ci si rivolgerà al Consiglio di Stato.