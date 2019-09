Serie B, i risultati - Finisce in parità la sfida tra Salernitana e Chievo

Il quinto turno del campionato di Serie B va in archivio con due pareggi: finisce 0-0 Trapani-Cremonese, è 1-1 invece tra Salernitana e Chievo.

Si chiude con due pareggi la quinta giornata del campionato di Serie B, quelli ottenuti da Trapani e nella prima delle due partite del mercoledì e da e nel match che ha mandato il archivio il turno.

Al Provinciale, nonostante una gara giocata in constante proiezione offensiva e diverse occasioni da rete, il Trapani di Baldini non è riuscito ad andare oltre allo 0-0 che vale comunque il primo punto in stagione dopo le quattro sconfitte consecutive patite contro , , e Salernitana. Secondo risultato utile consecutivo invece per i grigiorossi che si portano a quota 7.

Gara tesa all’Arechi dove tra Salernitana e Chievo è invece finita 1-1. Ospiti in vantaggio grazie a Djordjevic che al 29’ trafigge Micai con un calcio da fermo dal limite. A siglare la rete che vale il pari è stato Kiyine che al 36’ ha realizzato un calcio di rigore assegnato per fallo in area di Obi su Giannetti. Finale convulso come le espulsioni di Pina e dello stesso Kiyine.

In virtù di questo risultato, la Salernitana sale a 10, 6 sono invece i punti della compagine guidata da Marcolini.

SERIE B, 5ª GIORNATA

ASCOLI-SPEZIA 3-0 [Ninkovic rig., 46' Da Cruz, 60' Ardemagni]

CITTADELLA-PESCARA 2-1 [2' Vita (C), 48' Pepin (P), 73' Diaw (C)]

COSENZA-LIVORNO 1-1 [52' Marsura (L), 94' Pierini (C)]

CROTONE-JUVE STABIA 2-0 [91' Mustacchio, 94' Benali]

ENTELLA-VENEZIA 0-2 [3' Capello, 61' Bocalon]

PERUGIA-FROSINONE 3-1 [2' Paganini (F), 22' Iemmello rig. (P), 34' Iemmello rig. (P), 88' Kouan (P)]

PISA-EMPOLI 2-3 [40' Mancuso (E), 46' Marconi (P), 89' Mancuso (E), 93' Marconi (E), 95' Frattesi (E)]

PORDENONE-BENEVENTO 1-1 [12' Kragl (B), 40' Camporese (P)]

TRAPANI-CREMONESE 0-0

SALERNITANA-CHIEVO 1-1 [29’ Djordjevic (C), 35’ rig. Kiyine (S)]