Serie B, Frosinone-Venezia 1-1: Capuano risponde a Capello

Una rete di Capuano permette al Frosinone di agguantare il Venezia nell'anticipo della quarta giornata di Serie B.

Un punto a testa per e che si dividono la posta in palio nell'anticipo del quarto turno di Serie B: entrambe salgono a quota quattro punti in classifica, facendo un passettino in avanti in attesa delle altre gare in programma tra sabato e domenica.

Per i ciociari subito un brivido: Bardi sigla un'autorete, annullata dall'arbitro che ravvisa un fallo in attacco dei lagunari. Proprio allo scadere della prima frazione c'è l'occasione più netta a firma di Paganini, il cui colpo di testa esce di pochissimo.

La ripresa si apre con il vantaggio ospite: sponda di Bocalon per Capello che si fa trovare pronto per il suo primo goal in campionato. Paganini si vede annullare una marcatura per posizione di fuorigioco, è buona invece la rete di Capuano che sfrutta al meglio un assist di Beghetto.

Il nuovo entrato Citro spreca una doppia opportunità a ridosso del noventesimo mentre, all'ultimo respiro, il solito Paganini colpisce una clamorosa traversa che mantiene il risultato in equilibrio perfetto.

SERIE B, 4ª GIORNATA

FROSINONE-VENEZIA 1-1 [54' Capello (V), 65' Capuano (F)]

BENEVENTO-COSENZA [sabato ore 15]

CREMONESE-CROTONE [sabato ore 15]

EMPOLI-CITTADELLA [sabato ore 15]

JUVE STABIA-ASCOLI [sabato ore 15]

LIVORNO-PERUGIA [sabato ore 15]

PESCARA-ENTELLA [sabato ore 15]

SPEZIA-PERUGIA [sabato ore 15]

CHIEVO-PISA [sabato ore 18]

TRAPANI-SALERNITANA [domenica ore 21]