Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

La 33ª giornata di Serie A si chiude con Torino-Genoa e SPAL-Inter: l'orario d'inizio dei match e dove vederli in tv e streaming.

La 33ª giornata di si chiude con due partite: nel tardo pomeriggio in campo e in uno scontro decisivo per la salvezza, mentre in serata tocca all' che farà visita alla ultima in classifica.

La partita tra Torino e Genoa sarà trasmessa in da Sky, più precisamente su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre). Torino-Genoa sarà visibile anche in diretta : basterà collegarsi su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app ufficiale dal sito ed utilizzarla tramite pc, smartphone o tablet. Inoltre per gli abbonati al servizio streaming di Sky sarà possibile vedere la gara anche su Now Tv.

Scontro decisivo in chiave salvezza dopo la sconfitta subita dal Torino contro l'Inter e il successo ottenuto dal Genoa contro la SPAL nell'ultimo turno. Un altro ko inguairebbe i granata, mentre un successo gli permetterebbe di allontanarsi quasi definitivamente dalla zona retrocessione.

SPAL-Inter sarà visibile in diretta tv attraverso la piattaforma DAZN. Basterà avere una smart tv di ultima generazione su cui scaricare l'app, oppure collegando alla propria televisione un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o una PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure scaricando l'app sul decoder Sky Q. SPAL-Inter verrà trasmessa anche su DAZN1, canale 209 del satellite Sky. Sarà visibile solo per i clienti Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. DAZN offre anche il servizio di diretta streaming online: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook. Basterà poi selezionare dal palinsesto l'evento. Gli highlights e il match integrale saranno disponibili on demand poco dopo il triplice fischio.

L'Inter cerca continuità dopo la vittoria in rimonta contro il Torino, la SPAL invece in caso di sconfitta contro i nerazzurri sarebbe quasi definitivamente condannata alla retrocessione in Serie B per cui mancherebbe solo la certezza aritmetica.