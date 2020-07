Torino-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Incrocio salvezza infuocato tra Torino e Genoa: le formazioni della partita e dove vederla in tv e in diretta streaming.

TORINO-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: giovedì 16 luglio 2020

• Orario: 19:30

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

Dopo la sconfitta contro l' , il Torino deve assolutamente battere il Genoa per non ritrovarsi invischiata nella lotta salvezza. Attualmente i granata hanno solo 5 punti di margine sul terzultimo posto occupato dal .

Il Genoa, dopo la vittoria contro la , ha invece trovato una boccata d'ossigeno nel testa a testa col Lecce che sta alternando liguri e salentini al terzultimo posto in classifica: gli uomini allenati da Nicola, contro i granata, hanno davanti un altro ostacolo chiave nella lotta per restare in .

Altre squadre

Tutto su Torino-Genoa: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO TORINO-GENOA

Torino-Genoa si gioca giovedì 16 luglio allo stadio 'Olimpico Grande' di Torino: fischio d'inizio previsto alle ore 19:30.

La partita tra Torino e Genoa sarà trasmessa in da Sky, che detiene i diritti di sette gare su dieci di ogni giornata di Serie A, più precisamente su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre).

Torino-Genoa sarà visibile anche in diretta : basterà collegarsi su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app ufficiale dal sito ed utilizzarla tramite pc, smartphone o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match tra Torino e Genoa sarà disponibile anche su Goal, attraverso una diretta testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, vi racconteremo le azioni principali della sfida tra i granata e il Grifone.

Longo ritrova Zaza dopo il turno di squalifica, l'ex si gioca una maglia con Lukic e Berenguer. Per il resto probabile conferma per la squadra che ha perso contro l'Inter con Izzo favorito su Lyanco in difesa. Da valutare le condizioni di De Silvestri: se non ce la facesse giocherà Ansaldi a destra con Aina sulla corsia opposta.

Nicola potrebbe confermare le varianti adottate contro la SPAL, modificando qualche interprete: Ghiglione insidia Biraschi, Barreca a sinistra, in attacco Pinamonti, anche se Sanabria si candida per farlo rifiatare.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

GENOA (3-4-2-1): Perin; Romero, C. Zapata, Masiello; Biraschi, Schone, Behrami, Barreca; Pandev, Iago Falque; Pinamonti.