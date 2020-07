SPAL-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter, tornata al secondo posto, è ospite della SPAL ultima in classifica: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

SPAL- Data: 16 luglio 2020

16 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

L'Inter, tornata al secondo posto grazie alla vittoria casalinga contro il , cerca conferme in casa della SPAL ultima in classifica.

I nerazzurri devono vincere anche, se non soprattutto, per blindare il posto nella prossima considerato che nelle prossime settimane affronteranno tra le altre e .

La SPAL invece in caso di sconfitta sarebbe di fatto quasi definitivamente spacciata. Per la retrocessione, infatti, mancherebbe solo la matematica.

In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPAL-INTER

SPAL-Inter si giocherà nella serata di giovedì 16 luglio 2020 al 'Paolo Mazza' di Ferrara. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle 21.45.

SPAL-Inter sarà visibile in diretta tv attraverso la piattaforma DAZN. Basterà avere una smart tv di ultima generazione su cui scaricare l'app, oppure collegando alla propria televisione un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o una PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure scaricando l'app sul decoder Sky Q.

SPAL-Inter verrà trasmessa anche su DAZN1, canale 209 del satellite Sky. Sarà visibile solo per i clienti Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

SPAL-Inter come detto sarà visibile su DAZN. La piattaforma offre anche il servizio di diretta online: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook. Basterà poi selezionare dal palinsesto l'evento.

Gli highlights e il match integrale saranno disponibili on demand poco dopo il triplice fischio.

IN DIRETTA SU GOAL

La gara tra SPAL e Inter sarà disponibile, tramite una diretta scritta, anche su Goal. Raccontandovi la sfida minuto per minuto, a cominciare dal prepartita e dalle formazioni ufficiali scelte da Conte e Di Biagio, vi consentiremo di non perdervi nemmeno un'azione della gara tra nerazzurri e granata.

Di Biagio dovrebbe confermare il 4-4-2 con Cionek e Reca terzini, mentre la coppia centrale sarà composta da Vicari e Bonifazi. A centrocampo Valdifiori in regia con Dabo al suo fianco. In attacco la coppia pesante Cerri-Petagna.

Conte non avrà a disposizione lo squalificato Godin: al suo posto ecco il rientro di Skriniar con De Vrij (ma spera pure Ranocchia) e Bastoni. Candreva dovrebbe riprendersi il suo posto sulla fascia destra. Ancora in dubbio Lukaku: si va verso la conferma della coppia Sanchez-Lautaro con Eriksen alle loro spalle.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Dabo, D'Alessandro; Cerri, Petagna.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez.