Serie A, gli arbitri della 16ª giornata: Torino-Juventus a Guida

Sono stati designati gli arbitri della sedicesima giornata di Serie A: il Derby Torino-Juventus va a Guida, Orsato dirigerà Atalanta-Lazio.

C'era grande attesa per le designazioni degli arbitri della sedicesima giornata di Serie A e in particolare per quella relativa al direttore di gara che dirigerà Torino-Juventus sabato sera.

La scelta alla fine è ricaduta su Guida, che sarà coadiuvato da Mazzoleni al VAR. Orsato invece arbitrerà il monday night Atalanta-Lazio.

Gli arbitri della 16ª giornata:

INTER-UDINESE: Abisso

TORINO-JUVENTUS: Guida

SPAL-CHIEVO: Banti

FIORENTINA-EMPOLI: Giacomelli

FROSINONE-SASSUOLO: Abbattista

SAMPDORIA-PARMA: Pairetto

CAGLIARI-NAPOLI: Doveri

ROMA-GENOA: Di Bello

ATALANTA-LAZIO: Orsato

BOLOGNA-MILAN: Maresca

L'anticipo Inter-Udinese verrà diretto da Abisso, mentre Cagliari-Napoli è stata affidata a Doveri. L'arbitro di Roma-Geno è Di Bello, Maresca dirigerà Bologna-Milan martedì sera.

Infine chiudono il quadro della giornata SPAL-Chievo (Banti), Fiorentina-Empoli (Giacomelli), Frosinone-Sassuolo (Abbattista) e Sampdoria-Parma (Pairetto).