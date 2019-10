Serie A, gli attaccanti a zero reti: Suso, Milik e De Paul ancora a secco

Sono tanti gli attaccanti ancora a secco nel nostro campionato: spiccano anche Bernardeschi, Caprari, Santander, Verdi e Stepinski.

Torna la dopo la sosta per le Nazionali e per molti giocatori è tempo di riscattare un avvio di stagione problematico. Sono numerosi gli attaccanti ancora a digiuno di goal nel nostro campionato: spiccano Suso, De Paul e Milik.

Lo spagnolo del è tra i giocatori più deludenti in fase realizzativa: sette presenze e zero goal in 619 minuti, un rendimento che riflette il brutto periodo dei rossoneri. A secco anche Milik, che paga però una condizione fisica non ottimale e i soli 89 minuti giocati nelle due presenze fin qui.

Piuttosto deludente anche De Paul, leaeder offensivo dell' , che non ha mai segnato nei 234 minuti giocati in quattro presenze. Soltanto 64 minuti in tre presenze per Rebic, che proverà ora a conquistare la fiducia del nuovo mister Pioli: discorso analogo per il romanista Kalinic, che ha giocato fin qui soltanto 30 minuti nei due spezzoni.

Spicca anche il nome di Bernardeschi, a segno due volte in Nazionale ma ancora a secco in bianconero in questa Serie A: 197 minuti in 5 partite per l'esterno italiano, che torna però a disposizione di mister Sarri sicuramente con una fiducia rinnovata.

Avvio difficile anche per Caprari e Verdi, rispettivamente in campo per 280 e 254 minuti senza trovare la via della rete: stessa situazione per Santander, che nei 229 minuti spalmati in 7 presenze non è mai riuscito a esultare.

Questa la lista dei giocatori ancora senza reti in Serie A in ordine di minuti giocati:

Suso: 619 minuti in 7 presenze

Falco: 599 minuti in 7 presenze

Rigoni: 337 minuti in 5 presenze

Caprari: 280 minuti in 7 presenze

Lapadula: 268 minuti in 4 presenze

Stepinski: 260 minuti in 4 presenze

Verdi: 254 minuti in 5 presenze

Nestorovski: 247 minuti in 5 presenze

De Paul: 234 minuti in 4 presenze

Santander: 229 minuti in 7 presenze

Babacar: 201 minuti in 4 presenze

Bernardeschi: 197 minuti in 5 presenze

Destro: 178 minuti in 4 presenze

Pussetto: 167 minuti in 4 presenze

Milik: 89 minuti in 2 presenze

Rebic: 64 minuti in 3 presenze

Kalinic: 30 minuti in 2 presenze