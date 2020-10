Serie A, 6ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le sei partite selezionate da Super6 per il 6° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio.

Super6 offre la possibilità a tutti gli appassionati di vincere premi pronosticando il risultato di sei partite selezionate per ogni giornata di campionato: analizziamo dunque nel dettaglio le sei sfide scelte per il 6° turno di campionato, per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

UDINESE-MILAN

Il capolista ha frenato la sua corsa in casa nell'ultimo turno contro la , ma la sfida di contro lo Sparta Praga ha confermato l'ottimo momento di forma della squadra di Pioli, che continua a stupire con un calcio brillante. I rossoneri fanno visita all' di Gotti, che ha ottenuto fin qui un solo successo nelle prime cinque partite con quattro sconfitte.

Il pronostico è sicuramente in favore della squadra ospite, che su questo campo ha ottenuto 15 vittorie nei 45 precedenti, con 18 pareggi e 12 vittorie invece dei friulani. Nella prima giornata dello scorso campionato fu però Rodrigo Becao a decidere il match.

TORINO-LAZIO

Il pareggio di Champions ha il sapore dell'impresa per una in totale emergenza: Simone Inzaghi è in attesa di capire se potrà recuperare qualche importante pedina per la sfida sul campo del . I biancocelesti hanno rialzato la testa nell'ultimo turno con il successo sul dopo i tre passi falsi precedenti.

Soltanto un punto conquistato fin qui invece dai granata, che hanno pareggiato con un rocambolesco 3-3 contro il ma vanno ancora a caccia del primo successo. La formazione di Giampaolo insegue anche per l'occasione il goal numero 100 segnato alla Lazio tra le mura amiche. Da valutare la presenza del grande ex Ciro Immobile, che nel capoluogo piemontese ha conquistato il titolo di capocannoniere nella stagione 2013/14.

NAPOLI-SASSUOLO

Avvio di stagione da urlo per il di Rino Gattuso, che insegue il Milan in vetta proponendo un calcio brillante. Gli azzurri ospitano l'altra grande sorpresa di questo avvio di campionato: il Sassuolo di De Zerbi è infatti a quota 11 proprio a pari punti con i partenopei ed è una delle tre formazioni ancora imbattute.

Pronostico piuttosto incerto, che pende però leggermente a favore dei padroni di casa: su questo campo soltanto sette precedenti con cinque successi napoletani e due pareggi. I neroverdi sono una vera e propria macchina da goal: ben 16 in cinque giornate che valgono il miglior attacco del torneo fin qui.

SPEZIA-JUVENTUS

Momento delicato per la di Andrea Pirlo, reduce da due passi falsi in campionato con i due pareggi ottenuti contro e : i bianconeri devono anche riscattare la sconfitta di Champions subita in casa dal e non possono più perdere punti se vogliono restare agganciati al treno di vetta.

I campioni d' fanno visita al neo-romosso , che ha ottenuto fin qui cinque punti frutto di una vittoria e due pareggi. Il pronostico è sicuramente a favore della Vecchia Signora, anche se i precedenti svelano un dato sorprendente.

Lo Spezia è infatti una delle poche squadre imbattute contro la Juventus : Sia nelle sfide degli anni '20 che in quelle più recenti in Serie B la formazione ligure ha sempre pareggiato, strappando anche due vittorie.

SAMPDORIA-GENOA

Il derby della Lanterna è sempre un match a parte, che esula dal momento delle due squadre. I blucerchiati arrivano però da un ottimo momento di forma che ha lasciato alle spalle il pessimo avvio di campionato. La squadra di Ranieri ha saputo reagire battendo addirittura Lazio e nelle ultime due.

Momento complicato invece per i rossoblù, che hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre partite ma hanno archiviato l''ondata Covid-19' che ha colpito la rosa ligure. Il bilancio dei precedenti è piuttosto equilibrato con 14 vittorie dei padroni di casa contro le 9 del Grifone e 14 pareggi.

ROMA-FIORENTINA

Dopo la sconfitta a tavolino contro il Verona la Roma ha portato a casa due vittorie e due pareggi in campionato, l'ultimo a San Siro contro il lanciatissimo Milan. I giallorossi arrivano però dalla prestazione poco brillante offerta in Europa League contro il Sofia.

All'Olimpico arriva una che ha rialzato la testa nell'ultimo turno con il 3-2 all'Udinese dopo aver archiviato un momento di difficoltà. I padroni di casa sono comunque favoriti sulla carta: la squadra capitolina ha vinto 38 volte a fronte delle 15 vittorie esterne dei toscani su 81 precedenti.

