Serie A, 5ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le sei partite selezionate da Super6 per il 5° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio.

Super6 offre la possibilità a tutti gli appassionati di vincere premi pronosticando il risultato di sei partite selezionate per ogni giornata di campionato: analizziamo dunque nel dettaglio le sei sfide scelte per il 5° turno di campionato, per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

BENEVENTO-NAPOLI

Il derby campano avrebbe meritato sicuramente il pubblico delle grandi occasioni: il di Gattuso, tra le formazioni più in forma del torneo, fa visita al di Pippo Inzaghi: sfida in panchina tra ex compagni di squadra con i padroni di casa che hanno già ben figurato mettendo in archivio 2 vittorie in 4 turni.

Gli azzurri hanno giocato soltanto due partite in casa del Benevento: la prima in Serie C e la seconda in , entrambe le volte i padroni di casa sono andati ko. Seconda sfida invece tra i due giovani allenatori, che si sono già affrontati nel dicembre 2018, con Pippo sulla panchina del e Rino su quella del : in quell'occasione finì 0-0. Serata speciale invece per Christian Maggio, che ritrova da avversario per la prima volta il suo Napoli, dove ha giocato per ben 10 anni.

FIORENTINA-UDINESE

Avvio di stagione fatto di alti e bassi fin qui per la di Iachini, che dopo il successo all'esordio ha incassato due sconfitte contro e , prima di essere bloccato dallo in rimonta. A Firenze l' di Gotti, che ha vissuto invece un percorso inverso: dopo il pessimo avvio con tre ko di fila i bianconeri hanno rialzato la testa nell'ultimo match contro il .

Sono ben 44 i precedenti tra le due squadre, con un bilancio nettamente a favore per la squadra viola, che ha portato a casa fin qui 29 vittorie contro i soli 5 successi ospiti. Il pronostico è sicuramente a favore dei gigliati, che vincono in casa contro i friulani da ben 12 partite consecutive.

JUVENTUS-VERONA

La vittoria nella prima giornata di ha donato nuovo entusiasmo alla di Pirlo, che deve però riscattare l'ultimo passo falso in campionato sul campo del . I bianconeri ospitano il di Juric, che si candida ancora una volta a squadra outsider del torneo dopo la grande stagione dello scorso anno.

Cristiano Ronaldo è ancora ai box a causa del Covid-19, ma la Vecchia Signora può contare sull'ottimo momento di Alvaro Morata e sul recupero di Paulo Dybala: i bianconeri partono nettamente favoriti sulla carta, considerando anche un bilancio dei precedenti che li vede imbattuti in casa contro la formazione scaligera (25 vittorie e 4 pareggi).

In occasione della sfida casalinga contro il Verona la Juventus indosserà la quarta divisa, disegnata dal cantautore e produttore Pharrell Williams: la maglia rosa è ispirata a quella da trasferta utilizzata nella stagione 2015/16.

LAZIO-BOLOGNA

La grande vittoria di Champions League sul ha restituito entusiasmo a un ambiente depresso da un avvio di campionato poco convincente, colpa anche dei numerosi infortuni che hanno colpito la squadra biancoceleste, soprattutto nel reparto difensivo. Gli uomini di Inzaghi ospitano un Bologna che è appena uscito con le ossa rotte dal derby emiliano, dove hanno subito una clamorosa rimonta contro il .

Tanti i precedenti tra le due squadre, che si affrontano addirittura dal lontano 1929: in media la squadra felsinea vince all'Olimpco una volta ogni sei partite, mentre attualmente l'ultimo successo risale al marzo 2012. Pronostico a favore dell'Aquila, che non può più permettersi di perdere punti in campionato se vuole restare agganciata alle zone alte.

CAGLIARI-CROTONE

Dopo un pessimo avvio di campionato il ha conquistati i suoi primi tre punti nell'ultima giornata sul campo del di Belotti: in Sardegna arriva però un Crotone rivitalizzato dal pesante punto conquistato contro i campioni d' della Juventus.

I rossoblù partono comunque in leggero vantaggio nel pronostico: sono invece soltanto due i precedenti tra le due squadre e in entrambi i casi è stata la squadra di casa a prevalere, sia nell'ottobre del 2016 che nel settembre 2017.

Il Crotone può vantare in rosa anche il giocatore più veloce dell'ultima giornata di campionato: il portoghese Pedro Pereira ha fatto registrare infatti la punta di velocità più alta tra tutti i giocatori scesi in campo con un massimo di 34,74 km/h. A seguire Hakimi e Osimhen sul podio, poi Perisic e Lirola.

PARMA-SPEZIA

Soltanto tre punti firmati dal goal di Kurtic contro il Verona fin qui per un Parma che non è partita con la stessa marcia della passata stagione: gli emiliani occupano la 'zona rossa' della classifica a quota tre punti con Udinese e Bologna. L'ultima sconfitta nello scontro salvezza con i bianconeri impone ai gialloblù il divieto di rallentare ulteriormente.

Al Tardini arriva uno Spezia che ha già sorpreso molti: la formazione ligure è stata capace di rimontare due reti alla Fiorentina e il pronostico sembra piuttosto incerto per una sfida che potrebbe finire in qualsiasi modo. Partita inedita tra i due club in Serie A, mentre i precedenti tra Serie B e C risalgono addirittura agli anni '30 e '70: l'unico scontro recente è datato 2017 con il pareggio per 0-0.

