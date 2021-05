Serie A, 34ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Vittorie fondamentali per Milan e Lazio in chiave europea, pareggiano Spezia e Verona. Napoli fermato dal Cagliari.

Marcatori: 46’ Salcedo (V), 86’ Saponara (S)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 5,5; Dawidowicz 6, Magnani 7 (77’ Gunter 6), Dimarco 6,5; Faraoni 6, Sturaro 5 (46’ Tameze 5,5), Barak 5,5, Lazovic 6,5; Salcedo 7 (65’ Ilic 5), Zaccagni 6 (60’ Bessa 5,5); Lasagna 6 (60’ Kalinic 6). All. Juric

SPEZIA (4-3-3): Provedel 6; Vignali 5,5, Ismajli 6, Chabot 5,5, Marchizza 5,5; Estevez 6, Ricci 6 (83’ Acampora s.v.), Maggiore 6,5 (66’ Leo Sena 6); Verde 5,5 (66’ Agudelo 7), Nzola 5, Gyasi 5,5 (83’ Saponara 7). All. Italiano

Arbitro: Volpi

Ammoniti: Nzola (S), Zaccagni (V), Dawiowicz (V), Sturaro (V), Chabot (S), Ilic (V), Tameze (V), Faraoni (V)

Espulsi: Nessuno

Marcatori: 69' Eriksen, 93' Hakimi

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Djidji 6.5, Magallan 6.5, Golemic 6; Molina 6 Messias 6, Cigarini 6 (46' Eduardo 5.5), Benali 5 (65' Vulic 6), Reca 5.5 (38' Pedro Pereira 5.5); Ounas 6 (72' Riviere 5.5), Simy 6.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skrinar 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6; Hakimi 7, Barella 6, Brozovic 6, Sensi 5.5 (65' Eriksen 7), Darmian 5.5 (65' Perisic 6.5); Lukaku 6, Lautaro Martinez 5.5 (65' Sanchez 6).

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Brozovic, Riviere, Eriksen

Espulsi: Nessuno

Marcatori: 6’ Calhanoglu, 61’ Hernandez

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6,5; Dalot 6,5, Tomori 6, Romagnoli 7, Hernandez 6,5 (76’ Calabria 6); Bennacer 5,5 (46’ Tonali 6,5), Kessié 7; Saelemaekers 6,5 (76’ Castillejo 5), Calhanoglu 7 (86’ Brahim Diaz sv), Leao 5,5 (76’ Rebic 6); Ibrahimovic 6,5. All. Pioli

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò 7,5; Depaoli 6, Glik 6, Caldirola 5,5, Barba 5; Dabo 5,5 (85’ Tello sv), Viola 6, Ionita 6; Iago Falque 5,5 (54’ Insigne 5,5), Improta 6 (76’ Caprari 6); Lapadula 6 (76’ Gaich 6). All. F. Inzaghi

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: Bennacer, Castillejo, F. Inzaghi

Espulsi: Nessuno

Marcatori: 30' Correa (L), 43' rig. Immobile (L), 47' aut. Marusic (G), 48' Luis Alberto (L), 56' Correa (L) , 80' rig. Scamacca (G), 81' Shomurodov (G)

LAZIO (3-5-2): Reina 5.5; Marusic 5.5, Hoedt 6, Radu 6; Lazzari 6, Milinkovic Savic 6.5 (82' Akpa-Akpro sv), Leiva 6 (57' Cataldi 5), Luis Alberto 7 (82' Parolo sv), Lulic 6 (69' Fares 6); Correa 8 (82' Pereira sv), Immobile 7.

GENOA (3-5-2): Perin 5.5; Biraschi 5, Radovanovic 5 (46' Ghiglione 5.5), Masiello 5; Goldaniga 5.5, Strootman 5.5 (51' Rovella), Badelj 6, Zajc 5.5 (46' Pjaca 5), Zappacosta 5.5 (69' Cassata 6); Shomurodov 6, Destro 5 (46' Scamacca 5.5).

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Biraschi (G), Radovanovic (G), Lucas Leiva (L), Masiello (G), Cassata (G), Cataldi (L), Fares (L)

Espulsi: Nessuno

Vlahovic, Palacio, Vlahovic, Palacio e così via. Il Derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina finisce in parità per 3-3, un punto a testa che muove solo leggermente la classifica e non sposta la condizione di entrambe, ancora in lotta per la salvezza.

Marcatori: 21' rig. Vlahovic (F), 31' Palacio (B), 64' Bonaventura (F), 71' Palacio (B), 73' Vlahovic (F), 84' Palacio (B)

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski 6; Danilo 5.5, Tomiyasu 5.5 (76' Skov Olsen 6), Soumaoro 5.5; De Silvestri 6, Vignato 7.5 (89' Juwara sv), Soriano 6, Svanberg 6, Orsolini 6; Barrow 5.5, Palacio 8.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6.5; Milenkovic 5.5, Pezzella 5.5, Caceres 6; Venuti 6, Bonaventura 6.5 (82' Castrovilli sv), Amrabat 6, Pulgar 6, Biraghi 6 (68' Igor 6); Ribery 6 (77' Kouame 6), Vlahovic 8.

Arbitro: Dionisi

Ammoniti: Soumaoro (B), Svanberg (B), Milenkovic (F)

Espulsi: Nessuno

Marcatori: 13' Osimhen, 92' Nandez

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 7.5; Di Lorenzo 6.5, Manolas 6, Koulibaly 6, Hysaj 6; Fabian 6 (81' Bakayoko SV), Demme 6; Lozano 5.5 (68' Politano 6), Zielinski 6 (81' Elmas SV), Insigne 6.5; Osimhen 7 (76' Mertens 6).

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno 6; Ceppitelli 6 (76' Simeone 5.5), Godin 5, Carbon 5.5i; Zappa 6 (81' Calabresi SV), Nandez 7, Duncann 6.5, Deiola 5 (69' Asamoah 6), Lykogiannis 6 (81' Cerri SV); Nainggolan 6; Pavoletti 6.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Godin, Deiola, Pavoletti, Demme

Espulsi: Nessuno

Marcatori: 32' Gosens (A), 52' rig. Berardi (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 7.5; Müldür 5.5 (87' Toljan sv), Marlon 5, Chiriches 5,5 (46' Ferrari 6), Kyriakopoulos 5.5; Obiang 6 (60' Bourabia 6), Locatelli 6.5; Berardi 6.5, Traorè 6.5 (78' Ayhan sv), Boga 6.5; Defrel 5 (46' Raspadori 6.5). All. De Zerbi

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 4.5; Toloi 5.5 (79' Palomino sv), Romero 6.5, Djimsiti 6; Hateboer 5.5, De Roon 6, Freuler 6, Gosens 7; Malinovskyi 7, Pessina 6 (25' Sportiello 6); Zapata 6.5 (60' Muriel 5). All. Gasperini

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Chiriches (S), Locatelli (S), Obiang (S), Ferrari (S), Djimsiti (A)

Espulsi: Gollini (A), Marlon (S)