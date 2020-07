Serie A, 34ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le prime tre partite selezionate da Super6 per il 34° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio.

Con Super6 tutti gli appassionati hanno l'opportunità di vincere premi pronosticando il risultato di sei partite selezionate per ogni giornata di campionato: analizziamo dunque nel dettaglio le prime tre gare scelte per il 34° turno di , per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

PARMA-SAMPDORIA

Momento decisamente positivo per la di Ranieri, che ha ritrovato fiducia e risultati guidata dai goal di un Bonazzoli ispirato. I blucerchiati cercano la terza vittoria consecutiva per conquistare i punti decisivi in una lotta per la salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava decisamente complicata.

Trend negativo invece per il , che dopo una gran prima parte di stagione sta vivendo un periodo buio con un solo punto conquistato nelle ultime sei giornate di campionato. Pronostico comunque in equilibrio tra due squadre che presentano ottime individualità: il bilancio dei precedenti sorride agli emiliani, vincenti 11 volte tra le mura amiche e sconfitti soltanto tre volte.

Altre squadre

Al Tardini si affrontano la squadra che non vince da più turni contro quella che non pareggia da più turni: il Parma è a secco di successi da sei giornate, mentre i blucerchiati non chiudono con il segno 'X' da ben 12 partite.

BRESCIA-

Una sfida tra deluse al Rigamonti, dove si affrontano le ultime due della classe: ultima spiaggia per e Spal, che sembrano ormai destinate alla retrocessione. Soltanto una miracolosa risalita eviterebbe l'amaro epilogo alle due formazioni.

Sfida da tripla dunque tra due squadre che in passato si sono affrontate soltanto tre volte sul campo delle Rondinelle: in nessuna di queste occasioni i padroni di casa sono riusciti a portare a casa la vittoria, mentre la Spal ha strappato un successo e due pareggi. Nella gara d'andata invece la rete di Mario Balotelli risultò decisiva in trasferta.

FIORENTINA-TORINO

La vittoria sul campo del ha dato ossigeno alla classifica della , che si allontana dalla zona pericolosa e si presenta all'appuntamento con un miglior umore e con un Chiesa che ha finalmente ritrovato la via del goal.

Stagione deludente anche per il , ancora in piena lotta per la salvezza e in cerca di continuità per non restare invischiato nelle zone pericolose. Viola leggermente favoriti nel pronostico, nettamente in vantaggio invece nei precedenti con 32 vittorie, 29 pareggi e 9 sconfitte.