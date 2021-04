Serie A, 32ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Nel 32° turno di campionato, altro importante successo per il Cagliari. Pareggiano Bologna e Torino oltre a Genoa e Benevento.

IL TABELLINO

Marcatori: 45' rig. Vlahovic (F), 66' Caceres (F), 72' Salcedo (V)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter (69' Magnani), Dimarco; Faraoni, Tameze (69' Sturaro), Ilic (60' Salcedo), Lazovic (79' Kalinic); Barak, Bessa (69' Zaccagni); Lasagna. All. Juric

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, M. Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura (86' Castrovilli), Biraghi (85' Igor); Vlahovic, Ribery (77' Kouamé). All. Iachini

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Bonaventura (F), Gunter (V), Sturaro (V), Kouamè (F), Martinez Quarta (F)

Espulsi: nessuno

IL TABELLINO

Marcatori: 30’ Calhanoglu, 76’ Raspadori, 83’ Raspadori

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma ; Calabria , (86’ Kalulu) Kjaer, Tomori , Dalot ; Saelemaekers (87’ Castillejo), Meité (86’ Brahim Diaz sv), Kessié , Calhanoglu (74’ Krunic); Leao , Rebic (74’ Mandzukic). All. Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (64’ Toljan ), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang (72’ Lopez 6), Locatelli; Berardi, Djuricic (64’ Traore), Boga (83’ Haraslin); Defrel (64’ Raspadori). All. De Zerbi

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: Djuricic (S)

Espulsi: Nessuno

BOLOGNA-TORINO 1-1

Si chiude senza vincitori e senza vinti l’importante sfida salvezza del Ferraris. A Genova succede tutto nella primissima fase del match, con il Benevento che passa in vantaggio già al 5’ quando Viola trasforma un calcio di rigore assegnato per un fatto di Radovanovic ai danni li Lapadula. All’11 il pareggio di Goran Pandev, mentre al 21’ è Lapadula a portare nuovamente avanti gli ospiti con un gran destro. Ancora di Pandev, al 21’, la rete del 2-2 dopo una bella combinazione con Zappacosta.

Marcatori: 25’ Barrow (B), 58’ Mandragora (T)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks (57’ De Silvestri); Poli (57’ Schouten), Dominguez (9’ Baldursson, 56’ Svanberg); Orsolini, Soriano, Sansone (83’ Skov Olsen); Barrow. All. Mihajlovic

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon (72’ Lukic), Mandragora, Verdi (65’ Baselli), Rodriguez (65’ Ansaldi); Zaza, Belotti (72’ Belotti). All. Nicola

Arbitro: Marini

Ammoniti: Nkoulou (T), Baldursson (B), Rincon (T), Poli (B), Mbaye (B), Danilo (B)

Espulsi: nessuno

CROTONE-SAMPDORIA 0-1

Sesta sconfitta consecutiva per un Crotone che vede affievolirsi sempre di più anche le ultime residue speranze di salvezza. All’Ezio Scida a decidere è una rete di Fabio Quagliarella che al 53’ sfrutta al meglio un assist un Manolo Gabbiadini. Per i pitagorici i punti in classifica restano 15, i blucerchiati invece salgono a quota 42’ scavalcando il Verona al nono posto.

IL TABELLINO

Marcatori: 53’ Quagliarella

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Luperto (63’ Golemic); P. Pererira (64’ Di Carmine), Eduardo, Cigarini (64’ Molina), Zanellato, Reca; Messias, Simy. All. Cosmi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto (88’ Damsgaard); Gabbiadini (89’ Leris), Quagliarella (89’ Keita). All. Ranieri

Arbitro: Paterna

Ammoniti: Cigarini (C), Ferrari (S)

Espulsi: Nessuno

GENOA-BENEVENTO 2-2

IL TABELLINO

Marcatori: 5’ rig. Viola (B), 11’ Pandev (G), 15’ Lapadula (B), 21’, Pandev (G)

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi (78’ Goldaniga), Zajc, Badelj, Strootman (78’ Behrami), Zappacosta; Pandev (71’ Pjaca), Destro (71’ Shomurodov). All. Ballardini

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia (35’ Caldirola), Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola (86’ Schiattarella), Ionita (78’ Dabo), Improta; Gaich (78’ Insigne), Lapadula (87’ Di Serio). All. Inzaghi

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Radovanovic (G), Strootman (G)

Espulsi: Nessuno

IL TABELLINO

Marcatori: 25’ Brugman (P), 43’ Alex Sandro (J), 47’ Alex Sandro (J), 68’ De Ligt (J)

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (74’ Kulusevski), Bentancur (74’ Rabiot), Arthur (87’ Bernardeschi), McKennie (74’ Ramsey); Dybala (84’ Morata), Ronaldo. All. Pirlo

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella (81’ Busi); Grassi, Brugman (71’ Hernani), Kurtic; Man (81’ Karamoh), Pellè (61’ Cornelius), Gervinho (61’ Mihaila). All. D’Aversa

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: McKennie (J), Hernani (P), Karamoh (P), Ronaldo (J)

Espulsi: Nessuno

IL TABELLINO

Marcatori: 12’ Farias (S), 39’ Perisic (I)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer (46’ Vignali), Terzi, Ismajli, Marchizza (78’ Dell’Orco); Maggiore (84’ Leo Sena), Ricci, Estevez; Agudelo, Piccoli (62’ Galabinov), Farias (79’ Gyasi). All. Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (73’ Sanchez), Perisic (74’ Young); Lukaku, Lautaro. All. Conte

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Marchizza (S)

Espulsi: Nessuno

UDINESE-CAGLIARI 0-1

Vittoria importantissima per un Cagliari che, grazie al suo secondo successo consecutivo in pochi giorni, si rilancia in maniera importante nella corsa che conduce alla salvezza. Alla Dacia Arena, sardi più in palla fin dai primi minuti della contesa. Al 37’ Joao Pedro trova anche la via della rete con un gran goal, ma l’arbitro annulla per un fallo ad inizio azione ai danni di Forestieri. Al 55’ il vero vantaggio gialloblù con lo stesso Joao Pedro che trasforma un rigore assegnato per un fallo di mano di Molina.

Marcatori: 55’ rig. Joao Pedro

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck (79’ Braaf), Becao; Stryger Larsen (86’ Ouwejan), Arslan, Walace, Pereyra (86’ Pereyra), Molina; Forestieri (60’ Nestorovski), Okaka. All. Gotti

CAGLIARI (3-5-1-1): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin (87’ Zappa), Deiola (78’ Duncan), Nainggolan, Asamoah; Joao Pedro (78’ Simeone); Pavoletti (90’ Rugani). All. Semplici

Arbitro: Guida

Ammoniti: Pavoletti (C), Nainggolan (C)

Espulsi: Nessuno