Serie A, 3ª giornata: risultati e marcatori

Il Venezia espugna il Castellani di Empoli grazie a due reti, rispettivamente, di Henry e Okereke: prima vittoria del ritorno in Serie A.

SABATO 11 SETTEMBRE, ORE 15

EMPOLI-VENEZIA 1-2

Marcatori: 13’ Henry (V), 68' Okereke (V), 89' Bajrami (E)

Il Venezia di Zanetti centra la prima vittoria dal ritorno in Serie A al termine di un'ottima gara disputata al Castellani contro l'Empoli. Al 13' ospiti in vantaggio grazie alla rete di Henry, che riprende idealmente l'ultimo goal siglato in massima serie dai veneziani, il 5 maggio 2002 da Maniero. Nella ripresa Lagunari che legittimano il vantaggio grazie a una grande rete di Okereke, entrato al posto di Vacca, per lo 0-2 al 68'. Nel finale l'Empoli accorcia: fallo di Maenpaa, subentrato a Lezzerini nell'intervallo e calcio di rigore. dal dischetto Bajrami spiazza il portiere e porta il punteggio sull'1-2 all'89'. Nel recupero forcing della formazione di Andreazzoli che, però, non riesce a pareggiare i conti.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (83' Henderson), Ismajli (46' Tonelli), Luperto, Marchizza; Bandinelli (46' Di Francesco), Ricci (62' Stulac), Haas; Bajrami; Cutrone, Mancuso (62' Pinamonti). All. Andreazzoli.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini (46' Maenpaa); Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg (46' Molinaro); Busio, Vacca (67' Okereke), Fiordilino (54' Crnigoj); Aramu (33' Heymans), Henry, Johnsen. All. Zanetti.

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Ismajli (E), Aramu (V), Lezzerini (V), Haas (E), Johnsen (V), Heymans (V), Maenpaa (V)

Espulsi: Nessuno