Sergio Ramos sogna il Pallone d'Oro: "Se l'ha vinto Cannavaro, perché no?"

Sergio Ramos confessa di sognare un'altra Champions League e la vittoria del Pallone d'Oro: "Van Dijk? Ha fatto una grande stagione".

In carriera ha vinto praticamente tutto tra e ma Sergio Ramos, capitano dei Blancos, non si accontenta e sogna anche il più grande successo a livello personale.

Il difensore spagnolo infatti, intervenuto al 'Museo Reina Sofia' di Madrid per la presentazione di una serie su Amazon, come riporta 'AS' ha confessato di sperare ancora di conquistare il Pallone d'Oro.

"Non so se sia vicino o lontano. Ma se l'ha vinto Cannavaro, perchè no? Devi conservare il sogno che avevi da bambino in modo che possa accadere".

Sergio Ramos d'altronde vede davanti a sè ancora almeno un paio di anni ad altissimi livelli.

"Quando il mio corpo non risponderà più ci penserò. Mi piacerebbe vincere la quinta col Real Madrid. Oppure un altro Mondiale o un Europeo con la Spagna".

Quest'anno a vincere il Pallone d'Oro però potrebbe essere un altro difensore come Van Dijk del .