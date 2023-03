Serbia U21-Italia U21 0-2: doppietta di Mulattieri, gli Azzurrini vincono e convincono

La Nazionale Under 21 torna alla vittoria e lo fa in Serbia nella sua prima uscita del 2023. A decidere è una doppietta di Mulattieri.

Prima uscita nel 2023 e prima vittoria per l’Italia Under 21. Gli Azzurrini infatti si impongono per 2-0 contro i pari età della Serbia in un’amichevole che ha rappresentato una delle tappe di avvicinamento agli Europei di categoria che si disputeranno tra giugno e luglio in Romania e Georgia.

A Backa Topola tutto relativamente facile per i ragazzi di Nicolato che, fin dalle prime battute, hanno dato l’impressione di poter dettare a proprio piacimento i ritmi di gioco. Gli Azzurrini entrano subito in partita e, già nei primi dieci minuti, per tre volte si rendono pericolosi con Baldanzi.

Il gioiello dell’Empoli (all'esordio) è il grande protagonista di una prima frazione giocata in costante proiezione offensiva. Ci prova ancora in un paio di occasioni, mentre per il primo vero squillo dei padroni di casa bisogna attendere il 37’, quando è Ratkov a chiamare Caprile all’intervento.

Nonostante la netta superiorità in campo, l’Italia non riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio. L’appuntamento con la rete è tuttavia solo rimandato al 53’ quando, sugli sviluppi di un corner battuto da Esposito, Carboni devia il pallone di testa spedendolo verso il secondo palo dove c’è Mulattieri che, ottimamente posizionato, da distanza ravvicinata trova lo 0-1 di testa.

L’Italia continua a spingere e un paio di minuti più tardi va ad un passo da raddoppio: calcio di punizione battuto dalla sinistra da Esposito, Carboni stacca meglio di tutti ma il suo colpo di testa va ad infrangersi contro la traversa.

Al 67’ il raddoppio: cross basso di Zanoli dalla destra, in agguato nei pressi dell’area piccola c’è ancora Mulattieri che con una girata in caduta sigla lo 0-2.

E’ il goal che chiude i giochi in anticipo e che consente agli Azzurrini di tornare ad assaporare dopo mesi il gusto della vittoria. L’Italia U21 infatti non vinceva dallo scorso 14 giugno 2022 (4-1 nella sfida di qualificazione agli Europei contro l’Irlanda) e da allora aveva collezionato due sconfitte (contro Germania ed Inghilterra) ed un pareggio (contro il Giappone).

IL TABELLINO

SERBIA U21-ITALIA U21 0-2

MARCATORI: 53’ Mulattieri, 67’ Mulattieri

SERBIA UNDER 21 (4-2-3-1): F. Stankovic; Rogan, Drezgevic, Duric, Petkovic (68’ Djurasovic9; Miladinovic (46’ Vasiljevic), N. Stankovic (62’ Knezevic); Micic (43’ Ergalas), Lucic (62’ Mituljikic), Mitrovic; Raktov (90’ Krstic). Ct. Stevanovic

ITALIA UNDER 21 (3-5-1-1): Caprile (86’ Sorrentino); Carboni, Viti, Ruggeri; Pierozzi (46’ Parisi), Zapelli (59’ Oristanio), Esposito, Casadei, Gallo (46’ Zanoli); Baldanzi (78’ Colombo; Mulattieri. Ct. Nicolato

Arbitro: Minakovic

Ammoniti: Miladinovic (S), Rogan (S)

Espulsi: nessuno