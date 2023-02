Serata storica per Cristiano Ronaldo: sfondato il muro delle 500 reti in campionato

Cristiano Ronaldo è stato il protagonista assoluto della sfida tra il suo Al-Nassr e l’Al-Wehda. Cala un poker e fa 503 in campionato.

Cristiano Ronaldo ha vissuto l’ennesima serata storica della sua eccezionale carriera.

Lo ha fatto a La Mecca, dove il suo Al-Nassr è stato impegnato contro l’Al-Wehda in un match valido per il sedicesimo turno della Saudi Pro League.

Il fuoriclasse lusitano, al 21’, servito da Ghareeb, è penetrato in area di rigore e, con un sinistro da posizione defilata, ha segnato la rete che ha sbloccato il risultato.

Un goal non come tutti gli altri, ma dalla valenza storica: per Ronaldo infatti, si è trattato della cinquecentesima marcatura in campionato della sua carriera. Ma non è tutto.

Il fuoriclasse portoghese ha poi continuato il suo personalissimo show nella ripresa.

Al 51’ ha trasformato un calcio di rigore per il momentaneo 3-0 e al 61’, dopo una respinta del portiere su un suo tiro, con un comodo tap-in a porta vuota ha anche calato l’incredibile poker (l'undicesimo in carriera).

Cristiano Ronaldo, nel corso della stessa partita, ha sfondato il muro delle 500 reti in campionato e si è spinto anche oltre. C'è, dunque, la sua impronta indelebile sul 4-0 finale. Un risultato netto e rotondo che consente alla squadra allenata da Rudi Garcia di tornare in vetta alla massima serie saudita.

Il numero complessivo di goal è salito a 503, distribuiti in cinque tornei diversi: 3 con lo Sporting Lisbona, 103 con il Manchester United, 311 con il Real Madrid, 81 con la Juventus ed ora 5 con l’Al-Nassr.