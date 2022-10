Scontro Irrati-Karsdorp dopo Roma-Napoli: nessuna squalifica per l'olandese

Arrivato il verdetto del Giudice Sportivo dopo l'episodio al fischio finale di Roma-Napoli: niente stop per l'olandese. Due turni a Rapetti.

Nessun conseguenza per Rick Karsdorp dopo il faccia a faccia e lo spintone rifilato all'arbitro Irrati al termine di Roma-Napoli di domenica sera.

Il Giudice Sportivo non ha inflitto il calciatore della Roma, protagonista dell'episodio al fischio finale del big match dell'Olimpico con le scintille in seguito all'espulsione di un membro dello staff di Mourinho.

Il direttore di gara non ha menzionato quanto accaduto nel referto di fine gara, rendendo dunque l'episodio ingiudicabile per il Giudice Sportivo.

Il cartellino rosso estratto proprio in quel frangente dall'arbitro Irrati era indirizzato al preparatore atletico giallorosso Stefano Rapetti, fermato per due giornate:

"Per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria rivolgendo allo stesso un'espressione offensiva e cercando il contatto fisico con il medesimo, impedito solo dall'intervento di altri tesserati della propria società".

Buone notizie per José Mourinho e la sua Roma: lo 'Special One' avrà a disposizione Rick Karsdorp per la trasferta di Verona e per il derby con la Lazio.