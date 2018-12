Scommesse Serie A:quote e pronostico di Juventus-Roma

La scorpacciata di Serie A, e da qui al 29 dicembre be vivremo altre due quindi abituiamoci, si chiuderà questa sera con il posticipo fra la Juventus prima in classifica con 46 punti e la Roma settima con 24. Nonostante non siano più le stagioni in cui i giallorossi erano lì a dare fastidio ai bianconeri e la rivalità era al suo culmine, ci aspettiamo tantissimo da questo match. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

Allegri avrà ancora indisponibili Barzagli, Cancelo e Cuadrado ma ritrova Khedira a centrocampo: il tedesco dovrebbe comunque partire dalla panchina, con Bentancur pronto a rientrare tra i titolari dopo la squalifica. Fra i pali tornerà dal 1' Szczesny, mentre come terzini saranno confermati De Sciglio a destra e Alex Sandro a sinistra, con Benatia che rileverà Bonucci e affiancherà al centro Chiellini. In attacco non riposa Cristiano Ronaldo, confermatissimo insieme a Dybala e Mandzukic.



JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, C. Ronaldo.





Di Francesco, che attende di capire se potrà recuperare Dzeko, El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini (il più vicino al rientro è il bosniaco, tornato parzialmente in gruppo, in ogni caso solo per la panchina), dovrebbe tornare al 4-2-3-1 con Florenzi che potrebbe essere avanzato in posizione più offensiva, visto anche che Under non è al meglio, ma occhio alla possibile esclusione di Kluivert col numero 24 spostato a sinistra. In attacco torna Schick in veste di punta centrale. Ancora out De Rossi, che potrebbe comunque partire col gruppo.



ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Schick.



Quote bet365: vittoria Juve 1,40 - pareggio 4,50 - vittoria Roma 8,50 in un match da over 1,72 e no goal 1,80. Juve che finora ha steccato due volte perdendo ma in UCL mentre in campionato il percorso è praticamente netto con 15 successi e 1 pareggio. Roma che arriva dalla vittoria in rimonta sul Genoa che ha interrotto una serie negativa di 5 match. Bianconeri che arrivano con uno stato mentale di grande fiducia e sicurezza. Non si può dire lo stesso di una Roma che è una vera polveriera pronta a esplodere. Proviamo il 2-0 con Cristiano Ronaldo primo marcatore.

