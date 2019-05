Scommesse Serie A: quote e pronostico Genoa-Roma

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Genoa-Roma, 35esima giornata di Serie A

Gara delicatissima al Marassi fra il quintultimo e la quinta. Match che ovviamente viaggia su binari paralleli di - per i grifoni e di - per la lupa. Si prevede battaglia e le condizioni meteo (pioggia) aumenteranno ancora di più questa atmosfera in campo. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Prandelli avrà tre assenze per infortunio a centrocampo, Hiljemark, Sturaro e Mazzitelli. Out anche Favilli in attacco, recupera invece Sanabria che però andrà in panchina: si va verso un 4-2-3-1 ricco di varianti con Lerager tra mediana e trequarti e Lazovic con Kouamè larghi a supporto di Lapadula. Doppio 'play' Radovanovic-Veloso.

GENOA (4-2-3-1): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Radovanovic, Veloso, Lazovic, Lerager, Kouamè; Lapadula.

Ranieri ritrova Cristante in mediana dopo il turno di squalifica: l'ex atalantino farà coppia con Nzonzi, mentre Lorenzo Pellegrini giostrerà sulla trequarti, a meno che non venga confermato Pastore. In attacco Zaniolo dovrebbe vincere il ballottaggio con Under, mentre Dzeko non è al meglio ma sarà in campo. Difesa scolpita con Florenzi e Kolarov terzini e Manolas a comporre la coppia centrale con Fazio. Forfait per Perotti, mentre Karsdorp è di nuovo a disposizione.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Quote bet365: vittoria Genoa 3,60 - pareggio 3,50 - vittoria Roma 2,05 in un match da over 1,80 e goal 1,66. Genoa senza vittorie da sei gare e nello specifico ha chiuso senza goal fatti in 3 delle ultime 4 gare interne. Roma in filotto positivo ma senza numeri pazzeschi in trasferta. Giallorossi che stanno meglio sia fisicamente che moralmente. Crediamo in una caporetto genoana. Proviamo lo 0-2 con Dzeko primo marcatore.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.