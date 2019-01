Scommesse Serie A: quote e pronostico di Napoli-Lazio

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Napoli-lazio, 20esima giornata di Serie A

Con Roma e Inter che hanno giocato ieri e con Juventus e Milan che scenderanno in campo solo domani, la domenica sarà monopolizzata dal Napoli secondo in classifica che nel posticipo serale ospita la Lazio. Entrambe le squadre arrivano dalla qualificazione agli quarti di coppa Italia e da loro ci aspettiamo goal e spettacolo. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Ancelotti non potrà disporre di pedine fondamentali come Koulibaly in difesa, Allan a centrocampo e Insigne in attacco, tutti squalificati, mentre Mertens è recuperato e partirà dal 1' in attacco al fianco di Milik. Problemi anche per Albiol, in caso di forfait giocherebbe Luperto con Maksimovic. A centrocampo ballottaggio Diawara-Rog. Zielinski e Fabian Ruiz completeranno il reparto, con Verdi in panchina. Non convocato Younes.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Albiol, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski; Milik, Mertens.





Simone Inzaghi recupera anche Berisha per la trasferta in terra campana. Nel suo 3-5-1-1 sarà assente il solo Marusic, squalificato e anche acciaccato. Al suo posto giocherà dal 1' Lukaku, con Lulic dirottato a destra. Davanti Luis Alberto supporterà Immobile. Ma non è da escludere nemmeno l'ipotesi 4-3-2-1, con Luis Alberto e Correa alle spalle del bomber campano.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile.



Quote bet365: vittoria Napoli 2,10 - pareggio 3,50 - vittoria Lazio 3,50 in un match da over 1,80 e goal 1,66. Napoli che dal dicembre 2017, quindi oltre un anno, ha mancato l'appuntamento con il goal solo una volta nei match interni. Lazio che ha vinto solo una delle ultime 5 trasferte ufficiali. Azzurri in trend positivo negli ultimi sette scontri diretti con 6 vittorie e un pareggio ma a cui pesano tantissimo le assenze di ben 4 titolari. La quota dell'1 nelle ultime 24 si è impennata ma noi andiamo contro mercato e proviamo il 2-1 con Mertens primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.