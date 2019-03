Scommesse Serie A: quote e pronostico di Napoli-Juventus

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Napoli-Juventus, 26esima giornata di Serie A

La speranza dei tifosi azzurri a inizio campionato di aver il ritorno con la Juve in casa non era certo quella di arrivare al big match a -13, ma tant'è. E allora, visto che la sfida non può certo definirsi decisiva per lo scudetto, cerchiamo di concentrarci su altri temi (e ce ne sono) per arrivare la pronostico definitivo per questa grande gara. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match del San Paolo.

Ancelotti ritrova in gruppo Younes e Mario Rui, ai box resta il solo Albiol. Dopo il turno di squalifica torna a disposizione Insigne: in attacco Milik non è al top per un fastidio al ginocchio accusato in settimana, ma resta in vantaggio su Mertens. Fra i pali è probabile la conferma di Meret, sulle fasce Ghoulam potrebbe scavalcare Hysaj a sinistra. Rientrato in difesa l'allarme Maksimovic: il serbo sta bene e potrebbe essere allargato a destra, con Chiriches il posto al fianco di Koulibaly. Nessuna sorpresa a centrocampo: in mezzo Fabian Ruiz e Allan, con Callejon e Zieliski esterni.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Allegri recupera Cristiano Ronaldo, tornato ad allenarsi in gruppo dopo la botta alla caviglia rimediata nell'ultima partita: portoghese nel tridente con Mandzukic e Bernardeschi, favorito su Dybala. Ancora out invece Douglas Costa. Dopo il turnover di Bologna con Perin, il tecnico riproporrà fra i pali il polacco Szczesny. In difesa Cancelo e Alex Sandro terzini, con Bonucci e Chiellini al centro. A centrocampo Pjanic si riprenderà la regia della squadra, con Matuidi ed Emre Can (in vantaggio su Bentancur) a completare il reparto.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

Quote bet365: vittoria Napoli 2,37 - pareggio 3,20 - vittoria Juve 3,20 in un match da under 1,66 e goal 1,80. Napoli praticamente perfetto in casa con 3 clean sheet di fila e esattamente un anno solare da imbattuta al San Paolo. Juve che ultimamente ha scricchiolato fuori casa con due ko nelle ultime 5 trasferte ufficiali. All'andata fu 3-1 in rimonta per la vecchia signora. Oggi fattore campo e motivazioni posso farci provare una vittoria degli azzurri 2-1 con Milik primo marcatore.