Scommesse Serie A: quote e pronostico di Juventus-Atalanta

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Juventus-Atalanta, posticipo della 37esima giornata di Serie A

Doppio posticipo serale questa sera per la penultima giornata di . Allegri, dopo l'ufficialità delle ultime ore, saluterà il pubblico dello Stadium e vorrà farlo con una vittoria. Ma dall'altra parte c'è un' che sa di dover uscire da con almeno un punto per mantenere il vantaggio sul in chiave quarto posto. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Allegri perde Pjanic in regia e Chiellini in difesa, ma ritrova Mandzukic, Bonucci e Rugani. A destra favorito Cancelo, mentre a sinistra è ballottaggio fra Spinazzola e Alex Sandro. A centrocampo sarà il recuperato Pjanic a fare il regista, in attacco Cuadrado potrebbe riprendersi il posto da titolare a discapito di Bernardeschi, ma occhio proprio al recuperato Mandzukic e a Kean.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Mandzukic.

Continua l'emergenza in difesa per Gasperini, che perde per squalifica Palomino e non recupera Toloi. Davanti al portiere Gollini giocherano Mancini, Djimsiti e Masiello, questi ultimi due di rientro dopo il turno di stop inflitto dal Giudice sportivo. L'olandese Hateboer potrà ritornare così a spingere sulla fascia destra, con abituale ballottaggio Castagne-Gosens dalla parte opposta. Sulla trequarti torna dalla squalifica anche capitan Gomez, che agirà a supporto della coppia Ilicic-Duvan Zapata.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

Quote bet365: vittoria Juventus 2,35 - pareggio 3,10 - vittoria Atalanta 3,25 in un match da over 1,72 e goal 1,53. Bianconeri che segnano in casa consecutivamente dall'aprile 2018. Orobici che non perdono fuori casa da fine febbraio e che nei precedenti stagionali sono avanti con un pareggio e una vittoria. Un pareggio andrà bene a entrambi. Proviamo l'1-1 con Cristiano Ronaldo primo marcatore.

