Scommesse Finale FA Cup: Manchester City-Watford

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Manchester City-Watford, finale di FA Cup.

Dopo la vittoria del in premier league arrivata dopo un lunghissimo testa a testa contro il , i ragazzi di Guardiola saranno protagonisti anche questo pomeriggio nell'epilogo della stagione, ovvero nella finale di contro il . Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Wembley.

Solito 4-3-3 per Guardiola, che punta ancora su Aguero al centro dell'attacco e sulla velocità dei due esterni offensivi Sterling e Bernardo Silva. Tanta qualità a centrocampo con De Bruyne e David Silva accanto alla regia di Gundogan, mentre capitan Kompany protegge la porta con Laporte.

MANCHESTER CITY (4-3-3) Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Gündogan, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Sterling.

Javi Gracia affida il peso dell'attacco a Deeney e soprattutto alla fantasia dell'ex Deulofeu, grande eroe della semifinale. Hughes e Pereyra partono larghi sulle corsie esterne ma agiscono spesso tra le linee accentrandosi alle spalle delle punte. Inamovibili Capoue e Doucourè davanti alla difesa.

WATFORD (4-4-2) Gomes; Femenía, Kabasele, Cathcart, Masina; Hughes, Capoue, Doucouré, Pereyra; Deulofeu, Deeney.

Quote bet365: vittoria Manchester City 1,22 - pareggio 7,50 - vittoria Watford 13 in un match da over 1,50 e no goal 1,66. Come detto il City ha vinto la premier chiudendo la stagione inglese con 14 vittorie di fila. Negli scorsi turno Aguero e soci hanno eliminato . , Newport, e segnando 19 reti e subendone 4. Watford che ha chiuso la stagione con un dignitoso 11esimo posto e le ultime 3 sconfitte di fila vanno interpretate proprio in chiave FA cup nell'intento di sprecare meno energie possibili. Ci aspettiamo un match più equilibrato di quanto possano dire le quote visto che in stagione il City ha vinto due volte ma sempre subendo goal. Proviamo un 2-1 con Aguero primo marcatore.

