Scommesse EFL Cup: quote e pronostico di Chelsea-Tottenham

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Chelsea-Tottenham, semifinale di EFL Cup.

Ultimi novanta, o forse più, minuti per decidere chi affronterà il Manchester City nella finale di EFL Cup dopo che i citizens hanno staccando il ticket per l'ultimo atto con un complessivo 10-0 al Burton. Dopo la vittoria per 1-0 su rigore di Kane il Tottenham vola a Stamford Bridge per difendere contro il Chelsea il risultato in un derby delicatissimo. Grande sfida tattica in vista fra Sarri e Pochettino. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

In attesa di Higuain sarà Giroud a guidare il tridente offensivo Blues con Hazard e Pedro ad agire sulle corsie esterne. Jorginho in cabina di regia affiancato da Kante e Kovacic, mentre in difesa ci sarà David Luiz dal primo minuto accanto a Rudiger. Tra i pali Arrizabalaga.



CHELSEA (4-3-3): Arrizabalaga; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard.





Pochettino arriva con gli uomini contati in avanti: Kane e Alli sono out per infortunio, mentre Son è impegnato in Coppa d'Asia con la propria nazionale. Spazio dunque a Llorente supportato da Eriksen e Lamela. Gli esterni di centrocampo saranno Trippier e Davies, difesa a tre composta da Vertonghen, Sanchez e Alderweireld.



TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Dier, Winks, Davies; Lamela, Eriksen; Llorente.

Quote bet365: vittoria Chelsea 1,66 - pareggio 4,00 - vittoria Tottenham 5,75 in un match con under over e goal no goal perfettamente a scelta. Chelsea che in preda alle voci di mercato sta perdendo un pò colpi e il ko per 2-0 in casa dell'Arsenal nè è una riprova. La squadra in casa arriva da 6 under negli ultimi 7 match con una sola sconfitta interna stagionale. Spurs che hanno prodotto un record di 8-2 nelle ultime 10 gare ufficiali ma che in trasferta segnano a raffica con 20 reti nelle ultime 5 gare esterne. Quote che ci sembrano davvero sproporzionate. Ospiti che in contropiede potrebbero essere pericolosissimi. Proviamo lo 0-1 con Kane primo marcatore.

