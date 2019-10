Schweinsteiger dice basta: si ritira a 35 anni

Dopo una carriera piena di successi, Bastian Schweinsteiger dice stop e annuncia il ritiro dal calcio giocato. A 35 anni, dopo aver vestito le maglie di , , e della , il centrocampista ha deciso di appendere le scarpe al chiodo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ad annunciare la decisione è stato lui stesso sui propri profili social ufficiali. Domenica sera ha giocato la sua ultima partita con i Chicago Fire, una vittoria per 5-2 contro . Due giorni dopo, ecco la decisione ufficiale di salutare.

"Cari tifosi, il momento è arrivato: terminerò la mia carriera di giocatore con il concludersi di questa stagione. Voglio ringraziare voi fans e i miei club FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire e la nazionale tedesca. Avete reso possibile tutto questo tempo. Voglio ringraziare mia moglie Ana Ivanovic e la mia famiglia per il loro supporto. Salutare come calciatore mi fa sentire nostalgia, ma non vedo l’ora di iniziare nuove sfide che mi aspettano presto. Rimarrò grato al calcio. Grazie per tutto il tempo speso insieme, avrò sempre un posto per voi nel mio cuore".