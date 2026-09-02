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Bundesliga
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Schalke 04-Bayern Monaco: anteprima della Bundesliga

Bundesliga
Bundesliga II
Bayern Monaco
Schalke 04
H. Kane
M. Olise
I. Saibari

Anteprima completa della partita tra Schalke e Bayern Monaco in Bundesliga. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, trasferimenti e altro ancora.

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Bundesliga - Game Week 2
VELTINS-Arena

Schalke 04-Bayern Monaco inizia il 5 settembre 2026 alle 12:30 EST e alle 17:30 GMT.

Il Bayern punta a proseguire il suo dominio contro lo Schalke

Negli ultimi anni il Bayern Monaco ha avuto vita facile contro lo Schalke e sarà fiducioso di poter allungare questa serie.

Riepilogo della 1ª giornata

Finora è stato un vero battesimo del fuoco per lo Schalke dopo il ritorno nella massima serie. La prima partita stagionale si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro l'Augsburg, e il prossimo esame è il più arduo immaginabile: una sfida contro i colossi del Bayern Monaco, che hanno iniziato la difesa del titolo con un 5-1 sullo Stoccarda.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Giocatori chiave e statistiche

Lo Schalke si affiderà molto alla grande esperienza dell'attaccante bosniaco Edin Dzeko quando ospiterà i campioni. I padroni di casa hanno perso gli ultimi 12 confronti con il Bayern con un punteggio complessivo di 42-2. Incredibilmente, Harry Kane non è andato a segno nella vittoria per 5-1 del Bayern sullo Stoccarda all'esordio stagionale. Joshua Kimmich ha messo a referto una doppietta di assist, così come il nuovo acquisto estivo Ismael Saibari.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Probabili formazioni

Schalke (3421): Karius; Becker, Katic, Kurucay; Ljubicic, El-Faouzi, Schallenberg, Becker; Adamu, Aouchiche; Sylla.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olisa, Brown, Diaz; Kane.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Schalke 04 - Bayern Monaco

Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Formazione
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB

Allenatore

  • M. Muslic

Lo Schalke arriva a questa partita senza Bryan Lasme e Adrian Gantenbein per infortunio, mentre Ron Schallenberg deve scontare una squalifica. Muslic non ha ancora una probabile formazione titolare confermata in questa fase e sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Nella lista degli infortunati del Bayern ci sono Tarek Buchmann, Serge Gnabry e Jamal Musiala, mentre Kompany non ha indicato squalificati. Musiala è assente da quando è crollato durante le amichevoli pre-campionato a causa di una condizione neurologica, anche se le notizie indicano che la sua terapia farmacologica è stata adattata e che il rientro potrebbe arrivare presto. Procede anche il recupero di Gnabry dall'infortunio subito ad aprile. Il Bayern non ha ancora una formazione titolare confermata disponibile in questa fase.

Stato di forma

S04

S04 - Forma

HES
V0-5
ATA
S0-3
RMA
S0-3
HAL
V2-5
FCA
S3-0
Gol segnato (subito)
10/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
FCB

FCB - Forma

AVL
V2-1
RBL
V3-1
HDH
V2-4
BVB
V1-2
VFB
V5-1
Gol segnato (subito)
16/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Nelle ultime cinque partite lo Schalke ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte, con sei gol segnati e undici subiti. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 3-0 in Bundesliga contro l'Augsburg il 30 agosto, proseguendo una serie che comprendeva anche due sconfitte consecutive per 0-3 in pre-campionato contro Real Madrid e Atalanta. Le vittorie sono arrivate contro l'Hallescher FC in DFB-Pokal, dove ha vinto 5-2 dopo i tempi supplementari, e contro l'Hessen Kassel in amichevole, vinta 5-0.

Nelle ultime cinque partite il Bayern ha ottenuto cinque vittorie su cinque, con sedici gol segnati e tre subiti. Il risultato più recente è stato il successo per 5-1 in Bundesliga contro il VfB Stoccarda il 28 agosto. Ha battuto anche il Borussia Dortmund per 2-1 in Supercoppa e ha ottenuto vittorie contro FC Heidenheim, RB Lipsia e Aston Villa nel pre-campionato. Il Bayern non ha perso nessuna delle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

Precedenti

Testa a testa

Schalke 04PareggioBayern Monaco
0
0
5
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
6
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FIN
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
FIN
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
4
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
8
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FIN
DFB Pokal
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
0Gol segnati21
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

L'incontro più recente tra questi club risale al 13 maggio 2023, quando il Bayern vinse 6-0 in una partita di Bundesliga giocata all'Allianz Arena. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Bayern ha vinto quattro volte e lo Schalke nessuna, con una partita che non si è conclusa con una vittoria del Bayern arrivata in una sfida di DFB-Pokal nel marzo 2020, che il Bayern ha comunque vinto 1-0. Il Bayern ha segnato ventuno gol in queste cinque partite e non ne ha subiti.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110051+43
V
2
FriburgoFriburgoSCF
110041+33
V
3
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
V
4
RB LipsiaRB LipsiaRBL
110030+33
V
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
V
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
V
7
FC ColoniaFC ColoniaKOE
110032+13
V
8
FrancoforteFrancoforteSGE
10103301
D
9
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
10103301
D
10
Magonza 05Magonza 05M05
10100001
D
11
PaderbornPaderbornSCP
10100001
D
12
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
S
14
AmburgoAmburgoHSV
100102-20
S
15
Werder BremaWerder BremaSVW
100114-30
S
16
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
100103-30
S
17
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
S
18
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
100115-40
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nell'attuale classifica di Bundesliga, il Bayern Monaco è primo mentre lo Schalke 04 è diciassettesimo.

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