Moviola Sassuolo-Inter: Handanovic su Defrel, Pairetto lascia correre

Il contatto tra Boga e Skriniar viene punito con il penalty. Dall'altra parte Skriniar a terra, tutto regolare. Proteste per l'uscita di Handanovic.

77' - Consigli frana su Dzeko in area: il bosniaco, su passaggio di Brozovic, riceve e viene messo giù dal portiere avversario: rigore e rimonta dell'Inter.

46' - Retropassaggio sbagliato da parte dell'Inter, Defrel si avventa sul pallone: Handanovic colpisce l'attaccante fuori area intento a saltarlo, Pairetto lascia correre in mezzo alle proteste del Sassuolo.

37' - Conclusione di Skriniar, che cade in area senza essere toccato dai marcatori del Sassuolo presenti in area: proteste di Correa, tutto regolare per il direttore di gara.

21' - Skriniar tocca nettamente la gamba di Boga in area: Pairetto non ha dubbi e assegna al Sassuolo il rigore che Berardi trasforma.

