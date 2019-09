Sarri-Juventus, la madre al momento della firma: "Non ti parlo più"

La rivelazione di Aurelio Virgili, amico di Maurizio Sarri, quando la madre del tecnico ha saputo della firma del figlio con la Juventus.

- - : quella di domani non sarà una partita facile per Maurizio Sarri, al ritorno in panchina proprio in quella Firenze che è costata lo Scudetto ai partenopei nella stagione 2017-2018.

Nato a Napoli, ma con una forte passione per la Fiorentina, il suo passaggio sulla panchina bianconera non è piaciuto nemmeno alla madre del tecnico campano, come rivelato da Aurelio Virgili, amico di Sarri, interpellato dal ‘Corriere dello Sport’.

“La mamma di Maurizio quando ha saputo che aveva firmato per la , gli ha detto 'non ti parlo più'".

I due avranno fatto sicuramente pace in seguito, ma il tanto agognato “tradimento” di Maurizio Sarri sembra non essere piaciuto nemmeno alla mamma. E si sa, la mamma è sempre la mamma.