Sampdoria-Roma, Pellegrini out: dieci assenti per Fonseca

Il centrocampista è rimasto a Roma per la nascita del secondo figlio: non sarà a disposizione per la gara di Genova.

Dopo la batosta di Europa League, che porta la Roma ad avere un piede e mezzo fuori dalla competizione, la formazione giallorossa si rituffa nel campionato per rilanciarsi in zona continentale e far fronte alla scalata del Sassuolo. A Genova, però, Fonseca è in piena emergenza.

A Manchester, infatti, Fonseca ha perso tre uomini fondamentali nel primo tempo, per poi fare i conti anche con altri infortuni post trasferta. Oltre gli infortunati, anche l'assenza di Lorenzo Pellegrini per la gara di Genova contro la Sampdoria, vista la nascita del secondo figlio.

Pellegrini è rimasto a Roma in virtù della lieta notizia, che porta i giallorossi ad avere gli uomini contati per il posticipo: non ci saranno infatti Veretout, Spinzzola e Pau Lopez, che hanno chiuso la stagione causa infortunio di Manchester, oltre Carles Perez e Diawara.

In più Fonseca deve rinunciare al lungodegente Zaniolo, ma anche a Calafiori, che nell'ultimo periodo stava vivendo un buon momento, Pedro ed El Shaarawy. Insomma, un'intera squadra fuori causa per il fondamentale match contro l'ex Claudio Ranieri.

Contro la Sampdoria si rivedrà dunque Pastore sulla trequarti al fianco di Mkhitaryan, con Borja Mayoral prima punta e Dzeko in panchina. Bruno Peres e Karsdorp giocheranno sulle fasce, mentre Cristante riprende il ruolo di interno al fianco di Villar. In porta Mirante, con Mancini, Fazio e Kumbulla in difesa.

Quarto posto distante, la Roma oscilla attualmente tra una qualificazione in Europa League e una nella nuova Conference League. Giovedì sarà la volta dell'Olimpico e del ritorno contro il Manchester United: servirà un 4-0 storico senza gli uomini migliori per passare in finale.