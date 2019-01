Sampdoria-Milan, le formazioni ufficiali: esordio per Paquetà, c'è Higuain

Esordio assoluto per Paquetà nel Milan da mezz'ala. In attacco si sono Calhanoglu e Castillejo con Higuain. Nella Samp coppia Caprari-Quagliarella.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Ekdal, Praet, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuaín, Çalhanoglu.

Giampaolo schiera praticamente la formazione titolare, ad eccezione di Rafael tra i pali. Solito centrocampo con Ekdal, Praet e Linetty, in attacco c'è Ramirez a supporto di Caprari e Quagliarella.

Gattuso lancia subito Lucas Paquetà titolare nel ruolo di mezz'ala sinistra. Zapata preferito a Musacchio al centro della difesa, in attacco ci sono Castillejo e Calhanoglu ai lati di Higuain. Out Suso, in porta spazio a Reina.