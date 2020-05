Rooney ne è sicuro: "Ravel Morrison era molto più forte di Pogba"

Pogba? Lingard? No, il giovane che aveva impressionato più di tutti Wayne Rooney al era un altro, che ha fatto molta meno strada: Ravel Morrison.

Il fantasista, passato per la , durante gli allenamenti dava spettacolo. E l'ex numero 10 dei 'Red Devils' sulle pagine del 'Times' ha ricordato il suo talento unico.

“Ricordo quando guardavo Ravel Morrison e pensavo che avesse tutto per un giocatore in quel ruolo. Era brillante, aveva fiducia. Durante una partitella in allenamento fece tre tunnel in un minuto a Vidic. Poi ha avuto difficoltà nella sua vita, è stato triste. Ho visto Pogba diventare grande, Lingard. Ravel era molto più forte di chiunque di loro”.