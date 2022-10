Ronaldo reintegrato dal Manchester United: si è allenato con la prima squadra

I 'Red Devils' hanno annunciato il reintegro in squadra del portoghese: si è allenato agli ordini di Erik Ten Hag e con il gruppo.

Torna il sereno in casa Manchester United. Nella giornata di oggi, Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con la prima squadra agli ordini di Erik Ten Hag.

Come si evince dal comunicato pubblicato dai 'Red Devils', il calciatore portoghese ex Juventus ha svolto la seduta in compagnia del resto del gruppo.

"Anche Cristiano Ronaldo è tornato agli allenamenti di gruppo, dopo aver saltato l'1-1 di sabato contro il Chelsea allo Stamford Bridge".

Il 19 ottobre, mercoledì scorso, CR7 si è rifiutato di entrare nei minuti finali del match contro il Tottenham di Antonio Conte.

Il club e il tecnico Ten Hag hanno condannato l'episodio, optando per l'esclusione dalla lista dei convocati per il match contro il Chelsea di Stamford Bridge, terminato 1-1.

Nei giorni scorsi Ronaldo si è allenato a Carrington, nel centro sportivo dei 'Red Devils' con la formazione U21, prima del rientro di oggi.

Il portoghese sarà, dunque, a disposizione di Ten Hag in vista della sfida di Old Trafford in programma giovedì contro lo Sheriff Tiraspol e valida per il quinto turno del Gruppo E di Europa League.