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Champions League
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Stadio Olimpico, Roma
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Con il contributo di

Roma-Real Madrid, anteprima di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Champions League
J. Mourinho

Analisi completa di Roma-Real Madrid in vista del ritorno della Champions League dopo una lunga sosta per le nazionali. Parliamo di tattica, ultime notizie sulle squadre, stato di forma e altro ancora.

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Champions League - Game Week 2
Stadio Olimpico, Roma

Roma-Real Madrid inizierà il 14 ottobre 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

La Roma ritrova un vecchio amico all'Olimpico

La Roma torna in Champions League per la prima volta dopo sei anni e la sua prima partita in casa sarà contro il suo ex allenatore Jose Mourinho, che l'ha condotta alla conquista della UEFA Conference League nel 2022.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALGetty Images

La Roma fatica a chiudere le partite

Nelle ultime settimane, la Roma ha pareggiato tre delle quattro partite disputate in tutte le competizioni, compreso l'1-1 contro il Fenerbahce nella prima giornata della fase campionato di Champions League.

Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

Il Real Madrid non ha ancora ingranato

Il Madrid ha faticato, ma alla fine ha avuto la meglio sul Villarreal per 1-0 grazie a un goal segnato poco dopo l'ora di gioco da Yan Diomande, costoso acquisto ivoriano, in Liga. È un buon risultato per gli uomini di Jose Mourinho, considerando che hanno giocato gli ultimi 20 minuti in dieci dopo l'espulsione di Vini Jr. Il Madrid ha battuto l'Inter per 2-1 al Bernabeu nella sua prima partita di Champions League.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALGetty Images

Statistiche principali e infortuni

  • La Roma ha segnato almeno due goal in ciascuna delle ultime tre partite europee in casa.
  • La Roma deve fare a meno di Mile Svilar e Bryan Cristante, mentre per il Real Madrid sono ancora assenti i brasiliani Éder Militão e Rodrygo.
  • Solo due delle ultime otto vittorie del Madrid in tutte le competizioni sono arrivate senza subire goal.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Roma - Real Madrid

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
Formazione
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. SvilarM. SvilarG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonD. RenschD. RenschM. SouleM. SouleP. DybalaP. DybalaM. KoneM. KoneD. MalenD. MalenT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesJ. BellinghamJ. BellinghamT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldB. DiazB. DiazF. ValverdeF. ValverdeY. DiomandeY. DiomandeK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Roma

Formazione titolare

Real Madrid

Allenatore

  • G. Gasperini
  • J. Mourinho

Nell'undici previsto di Gasperini figura Mile Svilar in porta, con una difesa a quattro composta da Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan N'Dicka e Wesley. Marten de Roon e Manu Kone dovrebbero presidiare il centrocampo, con Matias Soule, Paulo Dybala e Devyne Rensch più avanzati e Donyell Malen a guidare l'attacco. Al momento non risultano infortuni o squalifiche per la Roma, anche se le condizioni di Malen saranno monitorate dopo il suo cartellino rosso contro il Como. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Mourinho dovrebbe schierare Thibaut Courtois in porta, dietro una difesa a quattro composta da Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen e Denzel Dumfries. Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold sono previsti a centrocampo insieme a Yan Diomande, con Brahim Diaz e Federico Valverde a sostegno di Kylian Mbappe in attacco. Al momento non risultano infortuni o squalifiche per gli ospiti, anche se il cartellino rosso ricevuto da Vinicius Junior contro il Villarreal potrebbe incidere sulla sua disponibilità per questa partita.

Stato di forma

ROM

ROM - Forma

ATA
V2-1
FB
D1-1
TOR
V0-2
INT
D2-2
COM
D0-0
Gol segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RMA

RMA - Forma

INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
S2-1
VIL
V1-0
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Nelle ultime cinque partite, la Roma ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte, segnando otto goal e subendone cinque. L'ultima gara si è conclusa 0-0 sul campo del Como in Serie A, un risultato che ha richiesto grande tenacia dopo che la squadra è rimasta in dieci. In precedenza, ha pareggiato 2-2 con l'Inter e battuto il Torino 2-0; nella stessa serie di partite figurano anche l'1-1 contro il Fenerbahce in Champions League e la vittoria per 2-1 sull'Atalanta in Serie A.

Il Real Madrid ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone una e vincendo l'altra. Più di recente ha battuto il Villarreal 1-0; prima, aveva sconfitto l'Inter 2-1 in Champions League e il Rayo Vallecano 4-1 in Liga. L'unica sconfitta è arrivata contro l'Atletico Madrid, per 2-1 in Liga. Nelle cinque partite il Madrid ha segnato dieci goal e ne ha subiti cinque.

Precedenti

Testa a testa

RomaPareggioReal Madrid
1
0
4
Amichevoli dei club
Roma badge
Roma
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
2Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Storicamente, il Real Madrid ha dominato questa sfida. Negli ultimi cinque incontri registrati, il Madrid ha vinto quattro volte, la Roma nessuna, e c'è stato un pareggio: il 2-2 in un'amichevole nell'agosto 2019. Tutti e quattro gli incontri ufficiali si sono disputati in Champions League, con vittorie del Madrid per 0-2, 3-0, 2-0 e 2-0. Nei dati considerati, la Roma non ha ancora battuto il Real Madrid in una partita ufficiale e, negli ultimi precedenti, lo Stadio Olimpico non si è rivelato un campo difficile per questo avversario.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

In Champions League, la Roma occupa attualmente il 17° posto e il Real Madrid il 13°: entrambe si trovano nella zona della classifica in cui servono punti per assicurarsi un percorso agevole nella fase campionato.

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