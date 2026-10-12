Roma-Real Madrid, anteprima di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Roma

Roma-Real Madrid inizierà il 14 ottobre 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

La Roma ritrova un vecchio amico all'Olimpico

La Roma torna in Champions League per la prima volta dopo sei anni e la sua prima partita in casa sarà contro il suo ex allenatore Jose Mourinho, che l'ha condotta alla conquista della UEFA Conference League nel 2022.

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La Roma fatica a chiudere le partite

Nelle ultime settimane, la Roma ha pareggiato tre delle quattro partite disputate in tutte le competizioni, compreso l'1-1 contro il Fenerbahce nella prima giornata della fase campionato di Champions League.

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Il Real Madrid non ha ancora ingranato

Il Madrid ha faticato, ma alla fine ha avuto la meglio sul Villarreal per 1-0 grazie a un goal segnato poco dopo l'ora di gioco da Yan Diomande, costoso acquisto ivoriano, in Liga. È un buon risultato per gli uomini di Jose Mourinho, considerando che hanno giocato gli ultimi 20 minuti in dieci dopo l'espulsione di Vini Jr. Il Madrid ha battuto l'Inter per 2-1 al Bernabeu nella sua prima partita di Champions League.

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Statistiche principali e infortuni

La Roma ha segnato almeno due goal in ciascuna delle ultime tre partite europee in casa.

La Roma deve fare a meno di Mile Svilar e Bryan Cristante, mentre per il Real Madrid sono ancora assenti i brasiliani Éder Militão e Rodrygo.

Solo due delle ultime otto vittorie del Madrid in tutte le competizioni sono arrivate senza subire goal.

Notizie sulle squadre e rose

Nell'undici previsto di Gasperini figura Mile Svilar in porta, con una difesa a quattro composta da Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan N'Dicka e Wesley. Marten de Roon e Manu Kone dovrebbero presidiare il centrocampo, con Matias Soule, Paulo Dybala e Devyne Rensch più avanzati e Donyell Malen a guidare l'attacco. Al momento non risultano infortuni o squalifiche per la Roma, anche se le condizioni di Malen saranno monitorate dopo il suo cartellino rosso contro il Como. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Mourinho dovrebbe schierare Thibaut Courtois in porta, dietro una difesa a quattro composta da Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen e Denzel Dumfries. Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold sono previsti a centrocampo insieme a Yan Diomande, con Brahim Diaz e Federico Valverde a sostegno di Kylian Mbappe in attacco. Al momento non risultano infortuni o squalifiche per gli ospiti, anche se il cartellino rosso ricevuto da Vinicius Junior contro il Villarreal potrebbe incidere sulla sua disponibilità per questa partita.

Stato di forma

Nelle ultime cinque partite, la Roma ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte, segnando otto goal e subendone cinque. L'ultima gara si è conclusa 0-0 sul campo del Como in Serie A, un risultato che ha richiesto grande tenacia dopo che la squadra è rimasta in dieci. In precedenza, ha pareggiato 2-2 con l'Inter e battuto il Torino 2-0; nella stessa serie di partite figurano anche l'1-1 contro il Fenerbahce in Champions League e la vittoria per 2-1 sull'Atalanta in Serie A.

Il Real Madrid ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone una e vincendo l'altra. Più di recente ha battuto il Villarreal 1-0; prima, aveva sconfitto l'Inter 2-1 in Champions League e il Rayo Vallecano 4-1 in Liga. L'unica sconfitta è arrivata contro l'Atletico Madrid, per 2-1 in Liga. Nelle cinque partite il Madrid ha segnato dieci goal e ne ha subiti cinque.

Precedenti

Storicamente, il Real Madrid ha dominato questa sfida. Negli ultimi cinque incontri registrati, il Madrid ha vinto quattro volte, la Roma nessuna, e c'è stato un pareggio: il 2-2 in un'amichevole nell'agosto 2019. Tutti e quattro gli incontri ufficiali si sono disputati in Champions League, con vittorie del Madrid per 0-2, 3-0, 2-0 e 2-0. Nei dati considerati, la Roma non ha ancora battuto il Real Madrid in una partita ufficiale e, negli ultimi precedenti, lo Stadio Olimpico non si è rivelato un campo difficile per questo avversario.

Classifica

In Champions League, la Roma occupa attualmente il 17° posto e il Real Madrid il 13°: entrambe si trovano nella zona della classifica in cui servono punti per assicurarsi un percorso agevole nella fase campionato.