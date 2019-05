Caos Roma, Monchi non commenta: "Ho già tanti casini..."

Putiferio alla Roma dopo l'inchiesta di 'Repubblica'. No comment di Monchi, Baldini chiaro: "Chi ha fatto questo vuole solo il male del club".

La stagione della si è conclusa con la mancata qualificazione alla , ultimo dei problemi se si considera il polverone alzato dall'inchiesta pubblicata da 'Repubblica' sul piano orchestrato dai senatori De Rossi, Manolas, Dzeko e Kolarov per far fuori Monchi e Di Francesco (allontanati dopo l'eliminazione dall'Europa), oltre a Totti.

Questione che non sarebbe piaciuta proprio a De Rossi, deluso per la fuoriuscita di notizie ritenute lontane dalla realtà e prive di ogni fondamento, nonostante dalla controparte ci sia assoluta tranquillità per l'attendibilità delle fonti.

Dalla , contattato dall'ANSA, ha rotto il silenzio Monchi, attuale ds del che ha riabbracciato dopo due anni in giallorosso. Dall'Andalusia emerge un 'no comment' che fa comunque rumore.

"Non voglio fare commenti, adesso lavoro al Siviglia e ho già tanti 'casini'. Però non capisco la genesi di questa storia, perché io questi giornalisti non so chi siano e non li ho mai incontrati. Non so proprio e non posso parlare: sarebbe una mancanza di rispetto verso la Roma, e anche il Siviglia".

Molto più dura la replica di Franco Baldini, consigliere personale di James Pallotta che ha affidato il suo pensiero alle colonne de 'Il Romanista'.