Roma-Inter, è goal di Spinazzola o autorete di de Vrij?

Episodio da Fantacalcio in Roma-Inter: Spinazzola tira e segna, ma l'ultimo tocco è di de Vrij. La paternità del goal giallorosso è dubbia.

Ancora un caso da Fantacalcio, come già accaduto qualche ora prima a Firenze con Kouamé e Lyanco. Questa volta nel posticipo di lusso tra e , in cui la paternità del pareggio giallorosso si può suddividere tra Leonardo Spinazzola e Stefan de Vrij.

Tutto accade nel recupero, con l'Inter avanti nel punteggio grazie a un colpo di testa vincente dello stesso de Vrij al quarto d'ora: tocco di Dzeko per Spinazzola, che piazza il destro alle spalle dell'immobile Handanovic e vede il centrale olandese, nel tentativo di spazzare il pallone, scaraventarlo malamente all'interno della propria porta.

Un'azione che peraltro nasce da un contatto piuttosto sospetto tra Lautaro Martinez e Kolarov, che forse spinge alle spalle l'avversario consentendo alla Roma di riconquistare palla. Il direttore di gara Di Bello va a rivedere il replay e, quando torna in campo, indica il cerchio di centrocampo: goal convalidato ed esultanza doppia - e al veleno - per Spinazzola che a gennaio sembrava in procinto di trasferirsi proprio all'Inter.

Il problema, se così si può chiamare, è che come detto l'ultimo tocco è di de Vrij. Anche se con ogni probabilità il pallone sarebbe entrato comunque. La Lega di , non a caso, ha provvisoriamente assegnato il goal a Spinazzola e non l'autorete all'ex laziale.

Se la paternità del goal sarà definitivamente assegnata a Spinazzola, per lui si tratterà del primo goal in maglia giallorossa in campionato. L'ex esterno della aveva fin qui trovato la rete soltanto in in casa del Wolfsberger.