Fiorentina-Torino, goal di Kouamé dopo nove mesi o autogoal di Lyanco?

L'attaccante ex Genoa ha sbloccato il match contro il Torino con una deviazione di Lyanco: nell'autunno 2019 la rottura del crociato.

Il sesto goal in campionato, forse, arriva nove mesi dopo l'ultima volta. Christian Kouamé ha aspettato tanto prima di esultare per un goal messo a segno in . Prima l'infortunio, dunque il lockdown e lo stop della stagione: ora, nel match contro il , la prima realizzazione con la maglia della . In teoria, vista la deviazione del granata Lyanco sulla conclusione del classe 1997.

L'attaccante ex , infatti, ha sbloccato il risultato, con deviazione, nel match del 34esimo turno contro il Torino , fondamentale per la salvezza. Acquistato dalla Fiorentina nel calciomercato invernale, Kouame sarebbe dovuto tornare direttamente nel 2020/2021 in virtù del pesante infortunio subito, ma il posticipo dell'annata ha riportato Kouame in campo.

In goal l'ultima volta il 30 ottobre contro la , nel match vinto 2-1 dal Genoa a sorpresa proprio grazie ad una grande prestazione di Kouame, il 22enne attaccante aveva subito la rottura del legamento crociato a inizio novembre, costretto a rimanere fuori per mesi.

Arrivato a Firenze a gennaio, ha lavorato per recuperare dal grave infortunio pensando ad un esordio in viola ad agosto, nella nuova annata, ma gli eventi l'hanno portato a giocare anche nel 2019/2020, con il ritorno sul terreno di gioco lo scorso 8 luglio contro il .

Kouame ha giocato titolare contro il , rimanendo in panchina invece nei match contro , il primo dopo il recupero, e contro il . Ora, l'arma in più per Iachini, su cui la Fiorentina si affiderà completamente nelle ultime giornate e sopratutto nel 2020/2021.

Il giocatore ivoriano ha siglato sei reti /in caso di assegnazione contro il Torino) in questa stagione, deciso ad aumentare il proprio score già in questa annata. Pronto a tornare in doppia cifra in futuro, come fatto con il in Serie B. Futuro della Fiorentina e dell Nazionale del suo paese.