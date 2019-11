Roma, clean sheet europeo in trasferta: non succedeva da febbraio 2017

La Roma tiene la porta inviolata contro l'Istanbul Basaksehir: l'ultimo clean sheet europeo in trasferta risaliva a febbraio 2017 (0-4 al Villarreal).

Lo 0-3 sul campo dell' avvicina la ai sedicesimi di finale di : per la matematica certezza del passaggio del turno basterà pareggiare all'Olimpico contro un Wolfsberger già eliminato con una giornata d'anticipo.

Risultato in terra turca importante anche per una motivazione di natura statistica: dopo oltre due anni e mezzo, infatti, i giallorossi sono riusciti a tenere la porta inviolata in una trasferta europea.

13 - La Roma ha mantenuto la porta inviolata in una trasferta europea per la prima volta da febbraio 2017: aveva sempre concesso gol negli ultimi 13 match fuori casa in Europa. Evoluzione. #IBFKRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 28, 2019

L'ultimo clean sheet lontano da Roma prima di quello odierno era datato 16 febbraio 2017: 0-4 al nell'andata dei sedicesimi di Europa League (segnarono Emerson Palmieri e Dzeko con una tripletta).

Da quel giorno mai uno 'zero' alla casella 'goal subiti' in uno stadio che non sia l'Olimpico e pesanti imbarcate (basti pensare alle goleade di e di due stagioni fa). Fonseca non può che augurarsi che questo sia l'inizio di una netta inversione di tendenza.