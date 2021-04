Roma-Ajax, le formazioni ufficiali: Calafiori titolare

Nella Roma giocano Diawara e Pellegrini, c'è Cristante in difesa. Ajax con Tadic in avanti, tra i pali l'ex Stekelenburg.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

AJAX (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres

Dopo aver conquistato Amsterdam, la Roma prova ad ottenere il pass per le semifinali di Europa League all'Olimpico. Contro l'Ajax si riparte dal 2-1 ottenuto in rimonta all'andata: in palio la possibilità di continuare a sognare la conquista del trofeo continentale.

Fonseca sceglie Dzeko come prima punta, supportato da Pellegrini e Mkhitaryan. Calafiori titolare sulla fascia dopo l'ingresso dalla panchina nella gara in terra olandese, con Veretut, Diawara e Karsdorp a completare il reparto di centrocampo. Davanti Pau Lopez, difeso da Mancini, Cristante e Ibanez.

Ten Hag propone l'ex Stekelenburg tra i pali, mentre la retroguardia è composta da Timber, Klaiber, Martinez e Tagliafico. Nessuna sorpresa a centrocampo, con Alvarez, Klaassen e Gravenberch. In attacco c'è Tadic come prima punta, larghi Neres ed Antony.