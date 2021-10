Roberto Martinez a Goal: "Ad Euro 2020 Spagna sfortunata contro l'Italia"

Dagli elogi alla nostra Nazionale, alle parole dolci riservate alla Spagna. Roberto Martinez, nella seconda parte dell'intervista esclusiva a Goal, riavvolge il nastro alla semifinale di Euro 2020 che ha visto esultare l' Italia ai calci di rigore.

Il ct del Belgio, tornando sul match disputato a Wembley a luglio, ne approfitta per tessere le lodi di Luis Enrique.

"Contro l'Italia sono stati molto sfortunati a perdere in quel modo, è impressionante come questi allenatori a livello internazionale abbiano una precisa identità nonostante utilizzino così tanti giocatori diversi".

Martinez, alla luce della crisi Koeman, viene accostato alla panchina del Barcellona.

"In tutta onestà, non passo molto tempo a pensare al mio futuro. La mia carriera dimostra che non faccio piani su dove essere ma bado al progetto. Conta impegnarsi nel presente. Se nel calcio inizi a pensare, abbassi le tue prestazioni e non ottieni risultati: nel mio caso, sono molto felice di ciò che sto facendo e penso solo ai prossimi obiettivi da raggiungere. Alla fine, provo a prendere la miglior decisione per tutti".