Roberto Martinez a Goal: "L'Italia di Mancini mi ha impressionato"

Il CT del Belgio fa i complimenti all'Italia e in particolare a Roberto Mancini in una lunga intervista concessa a Goal: "Mi ha impressionato".

Possibile avversario dell'Italia nella finale di Nations League, Roberto Martinez in una lunga intervista esclusiva concessa a Goal prima della gara contro la Francia ha parlato anche degli Azzurri.

In particolare il CT del Belgio ha riempito di elogi il suo collega Roberto Mancini, che peraltro lo ha eliminato ai recenti Europei negli ottavi di finale.

"Ho un'ottima idea di Mancini. Ha fatto un grande lavoro creando una squadra per stile di gioco più simile a un club che a una Nazionale. Ha preso un gruppo che non si era qualificato per i Mondiali del 2018 mantenendo tutti gli aspetti che ci si aspetta dal calcio italiano. Penso sia stato molto intelligente".

La crescita azzurra d'altronde è stata evidente proprio agli Europei, dove l'Italia ha trionfato nella notte di Wembley.

"Loro mi hanno veramente impressionato a Euro 2020. Quando li abbiamo affrontati ci è stato chiaro che avevano qualcosa in più rispetto alle altre nazionali di vertice".

Roberto Martinez quindi spiega i prinicipi del suo calcio.

"Credo sempre nel progetto, non importa dove sia. L'importante è avere il tempo ed i mezzi per costruire qualcosa a lungo termine. La cosa importante è che le persone credano in te piuttosto che il luogo in cui lavori".

Il Belgio non ha ancora mai vinto un grande torneo internazionale. Ecco perché la Nations League potrebbe diventare una grande occasione.