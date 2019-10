Rizzitelli esplode su 'Roma Tv' contro Irrati: "Attaccati al cazzo"

Furioso per l'espulsione di Fazio, Ruggiero Rizzitelli insulta l'arbitro Irrati: "Poteva rovinare tutto quello che stavamo facendo di buono".

Dopo Davide Massa di Imperia, Massimiliano Irrati di Pistoia. Il rapporto tra gli arbitri e la continua a non essere fortunato: meno di un mese dopo le feroci polemiche contro il , ecco l'espulsione di Fazio. Che non pregiudica il successo giallorosso in casa dell' , ma ancora una volta manda su tutte le furie Ruggiero Rizzitelli.

L'ex attaccante della Roma, che attualmente ricopre il ruolo di opinionista a 'Roma Tv', ha fatto nuovamente parlare di sé in diretta. Non per aver abbandonato lo studio per protesta, questa volta, ma per un veemente attacco all'arbitro Irrati, fischietto di Udine. Con tanto di insulto finale.

"Dal minuto 32 ho questo magone nello stomaco. Voglio dire al signor Irrati: attaccati al cazzo. Te lo dico proprio di cuore, non me ne frega niente. Poteva rovinare tutto quello che stavamo facendo di buono".

Rizzitelli ha una cosa da dire a #Irrati pic.twitter.com/2x7t5cpKjm — Cibermatico (@Cibermatico) October 30, 2019

Un'altra uscita fuori dalle righe da parte di Rizzitelli, divenuto con il tempo tifosissimo della Roma dopo averci giocato da calciatore: ha infatti vestito la maglia giallorossa per sei stagioni, dal 1988 al 1994.

L'ex centravanti anche del , come ricordato, aveva già dato show dopo il goal annullato a Kalinic nei minuti finali del match contro il Cagliari, lasciando lo studio in diretta nonostante le preghiere del conduttore. Questa volta, più sollevato grazie al successo di Udine, è rimasto. E si è sfogato con le parole.