Rizzitelli contro l'arbitraggio in Roma-Cagliari: lascia la trasmissione in diretta

Ruggero Rizzitelli ha lasciato in diretta lo studio post-partita di 'Roma TV' per protesta, irritato per l'arbitraggio del match Roma-Cagliari.

Nervosismo nell'ambiente dopo il pareggio per 1-1 con il : dalla dirigenza, con le parole di Petrachi e i tweet di Pallotta, allo staff tecnico, ai giocatori. E anche gli opinionisti giallorossi non hanno digerito il pari interno.

Tra questi c'è Ruggero Rizzitelli, che ha manifestato tutto il suo disappunto per le decisioni di Massa all'Olimpico. L'ex attaccante durante post-partita su 'RomaTV' se n'è andato in diretta abbandonando la trasmissione.

Interpellato per commentare la partita, Rizzitelli ha affermato che non vuole commentare perché non potrebbe dire ciò che pensa, chiudendo con un lapidario "mi denunciano".

"Non so se sono in condizioni di commentare oggi, non riesco a pensare di analizzare questa partita. Nella vita mi vanto di dire quello che penso e in questo momento non ce la faccio, quindi vi chiedo scusa, abbandono la trasmissione per protesta. Vergogna. Mi denunciano se parlo, non ce la faccio".

La Roma ha protestato con l'arbitro Massa per il goal annullato a Kalinic per una spinta e per la conduzione di gara nei 90'.