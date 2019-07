Ritrovato il cane di Sturridge: ricompensa da 33 mila euro

Daniel Sturridge ha riabbracciato il suo Lucky Lucci: la ricompensa per il ritrovamento del cane rapito è stata di 33 mila euro.

Doveva essere una vacanza come tutte le altre in attesa di trovare una nuova squadra dopo l’addio al , per Daniel Sturridge però il soggiorno a Los Angeles non sarà propriamente di quelli da ricordare con piacere.

Come noto infatti, nei giorni scorsi dei ladri sono penetrati nella sua villa e non solo hanno portato via varie cose, ma anche il suo splendido cagnolino.

L’appello social di Sturridge affinché gli fosse restituito l’amato cane ha fatto il giro del mondo e per fortuna ha sortito gli effetti sperati. Lucky Lucci è infatti tornato a casa, sebbene non sia ancora chiaro in che modo sia stato ritrovato.

Quello che si sa è che un rapper di Los Angeles, Killa Fame, aveva tentato di contattare il giocatore sui social postando la foto di un cane simile proprio a Lucky Lucci e che lo stesso Sturridge, che non aveva risposto pubblicamente, si era detto pronto a sborsare qualunque cifra pur di riavere con se l’animale.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’attaccante aveva fissato una ricompensa di circa 33 mila euro ed è questa quindi l’importante somma che è riuscito a far sua colui che ha riportato a casa il cagnolino.