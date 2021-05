I risultati in Serie B - Salernitana a +2 sul Monza, Lecce ai playoff

La Salernitana batte il già promosso Empoli e si avvicina alla Serie A, tris del Monza a Cosenza, Lecce-Reggina 2-2. In C sia Pescara che Reggiana.

La penultima giornata di Serie B avvicina la Salernitana alla promozione. I campani battono 2-0 l'Empoli, che ha brindato al salto di categoria nell'ultimo turno, restando a +2 sul Monza che ha espugnato 3-0 il campo del Cosenza (in goal Balotelli).

Il Lecce esce dalla corsa a tre dopo il 2-2 interno con la Reggina e disputerà i playoff, retrocesse in Serie C sia Pescara che Reggiana (ko contro Cremonese e SPAL).

Nell'ultima giornata la Salernitana può stappare lo champagne in casa del Pescara, mentre Pordenone-Cosenza deciderà i giochi in zona playout.

SERIE B, 37ª GIORNATA

ASCOLI-CITTADELLA 2-0 [39' Buchel, 49' pt Bajic]

BRESCIA-PISA 4-3 [9' Marin (P), 18', 65' e 82' Ayè (B), 52' rig. Donnarumma (B), 68' De Vitis (P), 86' Sibilli (P)]

COSENZA-MONZA 0-3 [72' Balotelli, 82' D'Errico, 88' Diaw]

CREMONESE-PESCARA 3-0 [28' rig. Ciofani, 63' Nardi, 72' Valzania]

ENTELLA-CHIEVO 1-3 [1' Mancosu (E), 7' Gigliotti (C), 43' Di Gaudio (C), 50' Canotto (C)]

FROSINONE-VICENZA 1-1 [74' Vandeputte (V), 76' Brignola (F)]

LECCE-REGGINA 2-2 [7' Edera (R), 14' e 16' Stepinski (L), 27' Montalto (R)]

REGGIANA-SPAL 1-2 [35' Esposito (S), 64' Varone (R), 68' Espeto (S)]

SALERNITANA-EMPOLI 2-0 [32' Bogdan, 93' A. Anderson]

VENEZIA-PORDENONE 0-0



CLASSIFICA SERIE B