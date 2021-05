Promozione diretta in Serie A: Lecce, Monza, Salernitana, cosa serve e cosa succede a pari punti

L'Empoli ha staccato il primo pass diretto per la Serie A: una tra Lecce, Monza e Salernitana non giocherà i playoff e salirà nella massima serie.

Hanno staccao Venezia e Cittadella, certe di giocare i playoff. Hanno lasciato dietro Chievo, Brescia e SPAL. Dopo l'Empoli, promossa direttamente in Serie A, le migliori squadre della Serie B 2020/2021 sono state Salernitana, Lecce e Monza. Solo una potrù però raggiungere gli azzurri nella massima serie senza passare dai playoff.

A due giornate dal termine del campionato regolare, due tra Lecce, Salernitana e Monza saranno costrette a giocare i playoff, molto probabilmente nelle semifinali degli stessi e non nei primi turni in cui entreranno le squadre classificatesi dal quinto all'ottavo posto.

Già al 37esimo turno potrebbe essere ufficiale la seconda promozione diretta, ovvero quella di una Salernitana riuscita a vincere la gara contro il Pordenone (mentre il Lecce è stato superato il Monza nel big match).

SALERNITANA IN SERIE A SE...

Batte l'Empoli e allo stesso tempo Lecce e Monza pareggiano o perdono (rispettivamente contro Reggina e Cosenza)

QUANDO LA SALERNITANA PUÒ ESSERE PROMOSSA IN SERIE A

Il 37esimo turno potrebbe portare i tifosi campani a ritrovare la Serie A dopo due decenni: 7 maggio data in cui ci sarà la promozione diretta della Salernitana o il tutto si sposterà a qualche giorno dopo, con le speranze di Monza e Lecce ancora accese.

SALERNITANA, LECCE E MONZA A PARI PUNTI

L'eventualità di concludere il campionato tutte e tre a pari punti esiste, visto e considerando il +2 della Salernitana su Monza e Lecce: al 38esimo turno, le tre squadre potrebbero ritrovarsi a 64 punti.

Cosa succede in caso di pari punti? Si considerando gli scontri diretti tra le squadre: il Lecce ha vinto e pareggiato contro la Salernitana, ma ha pareggiato e perso contro il Monza. I brianzoli, infine hanno superato i campani sia all'andata che ha ritorno. Se ne deduce che in caso di arrivo a pari punti a tre, la squadra di Brocchi sarebbe quella ad andare in Serie A.

In caso di arrivo di due squadre a pari punti, la Salernitana perderebbe a pari punti sia contro Lecce, che con il Monza, mentre quest'ultimi sarebbero in Serie A concludendo il torneo alla pari con i giallorossi.