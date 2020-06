I risultati in Premier League: Wolves in piena zona Champions

Nella prima gara del 32esimo turno, i Wolves hanno battuto l'Aston Villa continuando a sperare in un piazzamento Champions.

Lotterà fino all'ultimo, desideroso di fare la storia. Dopo aver conquistato l' lo scorso anno, ora il Wolverhampton sogna la Champions, che continua ad essere alla portata degli arancio-neri a poche giornate dalla fine della Premier League. Anche contro l' sono arrivati tre punti, fondamentali per il proseguo del torneo.

Stavolta ci ha pensato Dendocker a regalare a Nuno Espirito Santo, tecnico dei , un gran sorriso e la consapevolezza di poter veramente giocare nei giorni di Champions il prossimo autunno. Sopratutto se la squalifica del dovesse essere confermata.

Con il campione d' , la curiosità è per l'appunto relativa a chi si qualificherà in Champions, ma non solo: in coda è grande bagarre tra quattro compagini, con il leggermente avanti ma non ancora certo di poter giocare la massima serie anche nella prossima annata.

Altre squadre

PREMIER LEAGUE, 32ª GIORNATA

ASTON VILLA-WOLVES 0-1 [62' Dendocker]

WATFORD-SOUTHAMPTON [domenica, ore 17:30]

CRYSTAL PALACE-BURNLEY [lunedì, ore 21]

BRIGHTON-MANCHESTER UNITED [martedì ore 21:15]

ARSENAL-NORWICH [mercoledì ore 19]

BOURNEMOUTH-NEWCASTLE [mercoledì ore 19]

EVERTON-LEICESTER [mercoledì ore 19]

WEST HAM-CHELSEA [mercoledì ore 21:15]

SHEFFIELD-TOTTENHAM [giovedì ore 19]

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL [giovedì ore 21:15]